La joueuse de tennis Riya Bhatia demande l’aide de Kiren Rijiju et Narendra Modi pour un visa américain, répond le ministre des Sports

Bonjour Monsieur,@KirenRijiju Je suis actuellement classée n°11 de l’Inde en simple femmes et j’ai l’opportunité de m’entraîner et de représenter l’Inde dans les tournois WTA à NEATHERLAND à partir du 26 juillet et je suis incapable d’obtenir un rendez-vous. Si vous pouviez bien vouloir m’aider.@PMOInde @NLinInde #visa– Jennifer Luikham (@luikhamj) 4 juillet 2021