La joueuse de badminton indienne Tanya Hemanth “forcée” de porter le foulard lors de la cérémonie de remise des médailles

L’Indienne Tanya Hemanth a surpris la tête de série et sa compatriote Tasnim Mir lors de matchs consécutifs pour remporter le titre du simple féminin lors du 31e Iran Fajr International Challenge à Téhéran dimanche.

Tasnim n’a pas été à la hauteur de Tanya alors qu’elle s’est inclinée 7-21 11-21 dans ce qui a été le match le plus court de la journée.

C’était aussi la première victoire de Tanya sur Tasnim dans un tournoi BWF.

Tasnim avait battu Tanya lors de leurs deux rencontres précédentes.

Lors de la cérémonie de remise des médailles, Tanya Hemanth a été photographiée portant un foulard alors qu’elle souriait avec l’or.

Selon des informations parues dans TOI, des sources ont déclaré que les organisateurs avaient dit aux joueurs que le foulard était obligatoire même si rien de ce genre n’était mentionné dans le prospectus du tournoi pour un code vestimentaire sur le podium.

«Le prospectus parlait des règles vestimentaires dans les règlements de compétition de la Fédération mondiale de badminton, ce qui est principalement courant dans les tournois du monde entier. Alors que nous savions que le foulard était un must lorsque les femmes sortaient à Téhéran, il n’y avait aucune mention particulière de leur utilisation pendant le tournoi”, ont déclaré des sources citées par TOI.

pas d’hommes autorisés

Fait intéressant, le rapport a ajouté que les spectateurs masculins n’étaient pas autorisés pendant les matchs féminins, qu’ils soient le parent ou l’entraîneur du joueur.

Un panneau avec l’inscription « hommes interdits » était accroché à l’entrée.

Selon certaines informations, le tournoi avait des matchs de double mixte pour la première fois.

« L’horaire des femmes était le matin et celui des hommes l’après-midi. Seules les spectatrices étaient autorisées à regarder les matchs féminins. De plus, les officiels de match étaient tous des femmes dans les matchs féminins. Les parents masculins qui ont accompagné leurs filles à cette rencontre n’ont pas pu regarder un seul match. Ce n’est que pendant les doubles mixtes que les joueurs hommes et femmes ont été vus ensemble sur le terrain”, ont déclaré des sources citées.

(Avec les contributions des agences)

