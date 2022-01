La joueuse américaine de l’année Lindsey Horan rejoint Lyon en prêt de Portland Thorns

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

La milieu de terrain de 27 ans a rejoint Lyon alors que les sept fois vainqueurs de la Women’s Champions League ont annoncé le prêt de cinq mois de la joueuse danoise de l’année Signe Bruun à Manchester United, le plus gros contrat de la fenêtre de transfert de la Super League féminine d’Angleterre, selon Sky. Des sports.

La joueuse américaine de l’année nL1N2T203S Lindsey Horan rejoindra l’Olympique Lyonnais en prêt jusqu’en juin 2023, ont annoncé jeudi les Portland Thorns. La gagnante de la Coupe du monde 2019 a été nommée joueuse la plus utile de la National Women’s Soccer League (NWSL) en 2018 et a remporté le championnat de la ligue américaine de haut vol en 2017.

