La Jordanie proteste contre Israël après que l’émissaire a été bloqué du lieu saint

JÉRUSALEM – La Jordanie a convoqué mardi l’ambassadeur d’Israël à Amman pour protester contre une décision de la police israélienne d’empêcher l’envoyé jordanien d’entrer dans un lieu saint instable à Jérusalem. L’incident a rapidement aggravé les tensions entre les voisins et reflété la sensibilité accrue autour de l’enceinte sacrée sous le nouveau gouvernement ultranationaliste d’Israël.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré que son ambassadeur en Israël, Ghassan Majali, avait été empêché d’entrer dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem, le troisième lieu saint de l’islam. Le site, assis sur un vaste plateau abritant également l’emblématique Dôme doré du Rocher, est vénéré par les musulmans comme le Noble Sanctuaire et par les Juifs comme le Mont du Temple.

Le complexe est administré par les autorités religieuses jordaniennes dans le cadre d’un accord non officiel après qu’Israël a pris le contrôle de Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Israël est responsable de la sécurité sur le site.

La police israélienne a déclaré que Majali était arrivé sur le lieu saint « sans aucune coordination préalable avec les responsables de la police », incitant un officier à l’entrée de l’enceinte qui n’a pas reconnu le diplomate à informer son commandant de la visite inattendue. En attendant des instructions, des officiers ont retenu Majali, ainsi qu’Azzam al-Khatib, le directeur du Waqf de Jérusalem. L’ambassadeur a refusé d’attendre et a décidé de partir, a indiqué la police israélienne.

Environ deux heures plus tard, les médias officiels jordaniens ont rapporté que Majali était finalement entré dans l’enceinte sans montrer aucune sorte de permission et avait eu des entretiens avec al-Khatib, qui “l’a informé des violations israéliennes à Al-Aqsa”.

Des images largement partagées en ligne montrent Majali, parmi d’autres fidèles musulmans, à l’entrée calcaire de la porte du Lion de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville. Un policier israélien lui bloque le chemin et crie à Majali en arabe de rebrousser chemin, selon la vidéo. Al-Khatib prend le téléphone pendant que les visiteurs se disputent avec les policiers au milieu du crépitement du talkie-walkie du policier.

« Si l’ambassadeur avait brièvement attendu quelques minutes de plus pour que l’officier soit informé, le groupe serait entré », a déclaré la police, soulignant que la « coordination » avec la police israélienne était de routine avant de telles visites.

Mais Jordan a décrit cette décision comme une provocation inhabituelle. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré que l’ambassadeur israélien avait reçu une “lettre de protestation fortement formulée à transmettre immédiatement à son gouvernement”. Il a déclaré que les responsables jordaniens n’avaient pas besoin d’autorisation pour entrer sur le site en raison du rôle du pays en tant que gardien officiel et a mis en garde Israël contre toute action qui porterait atteinte au caractère sacré des lieux saints.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du ministère israélien des Affaires étrangères.

Mardi, c’était la deuxième fois que la Jordanie convoquait l’ambassadeur d’Israël à Amman depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement de droite et religieusement conservateur du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Plus tôt ce mois-ci, le ministre israélien de la Sécurité nationale, l’ultranationaliste Itamar Ben-Gvir, a visité le lieu saint de Jérusalem malgré les menaces du groupe militant du Hamas et une cascade de condamnations du monde arabe.

La Jordanie, avec les Palestiniens et de nombreux musulmans, considère les visites israéliennes dans l’enceinte comme une tentative de modifier le statut du site et d’y donner plus de droits aux fidèles juifs. Ben-Gvir et d’autres ministres d’extrême droite qui jurent une ligne dure contre les Palestiniens ont menacé de tester les liens d’Israël avec les États arabes – y compris la Jordanie et l’Égypte qui ont maintenu des traités de paix de plusieurs décennies avec Israël.

Mardi, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a reçu des dirigeants jordaniens et palestiniens pour des entretiens sur l’état du conflit israélo-palestinien. Dans une déclaration conjointe, el-Sissi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas ont appelé Israël à mettre fin à “toutes les mesures unilatérales illégitimes” qui compromettent la création d’un État palestinien indépendant et à maintenir le statu quo au Noble Sanctuaire. .

Le moindre changement dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa – l’un des sites les plus contestés de la région – pourrait devenir un nouveau point d’éclair majeur entre Israël et le monde musulman. Les actions israéliennes passées là-bas ont déclenché de violentes manifestations et des conflits plus larges.