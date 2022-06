La Jordanie promet une enquête sur l’explosion meurtrière dans un port de la mer Rouge

AQABA, Jordanie (AP) – Le Premier ministre jordanien a déclaré mardi qu’il avait demandé aux autorités d’ouvrir une enquête sur l’explosion meurtrière survenue la veille dans le port d’Aqaba sur la mer Rouge, qui a tué au moins 13 personnes.

Une grue chargeant des réservoirs de chlore sur un navire lundi a laissé tomber l’un d’eux, provoquant une explosion de fumée jaune toxique. Outre les personnes tuées, quelque 250 personnes sont tombées malades, ont indiqué les autorités.

Le Premier ministre Bisher al-Khasawneh a visité le site mardi et, citant les autorités de la défense civile et de l’environnement, a déclaré que la concentration de gaz dans la région était revenue à la normale. Il a déclaré que la plupart des mouvements dans le port avaient repris, à l’exception du site exact de l’incident qui était en cours de nettoyage et d’inspection.

Al-Khasawneh a déclaré que “d’autres nationalités” figuraient parmi les morts, sans donner plus de détails. Il a dit que beaucoup de ceux qui se trouvaient dans les hôpitaux sortaient.

Une vidéo diffusée à la télévision d’État a montré le moment où le char a explosé, envoyant des dockers se précipiter pour échapper au nuage toxique. Quelque 200 personnes ont été hospitalisées.

La Direction de la sécurité publique, qui l’a initialement décrite comme une fuite de gaz, a déclaré que les autorités avaient bouclé la zone après avoir évacué les blessés et envoyé des spécialistes pour remédier à la situation.

Jordan TV, gérée par l’État, a déclaré que 13 personnes avaient été tuées. Al-Mamlaka TV, un autre média officiel, a déclaré que 199 personnes étaient toujours soignées dans les hôpitaux. La Direction de la sécurité publique a déclaré qu’un total de 251 personnes avaient été blessées.

Aqaba se trouve sur la pointe nord de la mer Rouge, à côté de la ville israélienne d’Eilat, qui se trouve juste de l’autre côté de la frontière. Les deux sont des destinations de plage et de plongée populaires.

Les services d’urgence d’Eilat ont déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait pas d’impact sur la ville mais qu’ils suivaient la situation de près.

The Associated Press