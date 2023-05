La Jordanie menace de poursuivre Google pour non-respect de l’assignation à comparaître

Le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio et président du House Judiciary Committee, lors d’une audience sur le terrain à New York, le 17 avril 2023.

Le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, a menacé de prendre des mesures d’exécution contre Google cela pourrait inclure la tenue de l’entreprise pour outrage au Congrès pour ne pas avoir produit de documents que le comité a assignés à comparaître pour en savoir plus sur les communications de l’entreprise technologique avec l’administration Biden.

Dans une lettre adressée à un avocat de Google partagée exclusivement avec CNBC, Jordan a qualifié la conformité de l’entreprise jusqu’à présent « d’insuffisante » et a exigé qu’elle fournisse plus d’informations. Si l’entreprise ne respecte pas pleinement son nouveau délai du 22 mai, a averti Jordan, « le Comité pourrait être contraint d’envisager l’utilisation d’un ou plusieurs mécanismes d’application ».

La Jordanie a émis des assignations à comparaître aux PDG de la société mère de Google Alphabet , Amazone , Pomme , Méta et Microsoft en février, exigeant qu’ils remettent la communication avec le gouvernement américain pour « comprendre comment et dans quelle mesure le pouvoir exécutif a contraint et s’est entendu avec des entreprises et d’autres intermédiaires pour censurer le discours ». Jordan a demandé aux entreprises de s’y conformer avant le 23 mars. Il a fait cette demande après avoir initialement demandé aux entreprises de transmettre volontairement les informations, mais a déclaré qu’elles ne s’étaient pas suffisamment conformées.

Alors que plusieurs autres géants de la technologie ont été assignés à comparaître dans le cadre de l’enquête du comité, les autres entreprises ont jusqu’à présent semblé plus réceptives que Google aux demandes, selon une source proche du dossier.

Congrès peut mépriser des individus pour avoir refusé de fournir des informations demandées par un comité. Cela nécessite un vote en commission, puis un vote en salle, à la majorité simple. Les républicains détiennent actuellement la majorité à la Chambre 222-213.

Les cas d’outrage criminel peuvent être renvoyés au ministère de la Justice, ou le Congrès pourrait demander un jugement civil auprès d’un tribunal fédéral pour tenter de faire appliquer l’assignation à comparaître, selon un rapport de 2017. papier du Service de recherche du Congrès.

Le comité peut également chercher à prendre d’autres mesures contre Google, comme déposer la direction de l’entreprise ou essayer d’empêcher les dollars fédéraux d’aller à Google dans une future législation.

Dans la lettre, Jordan a expliqué plusieurs façons dont Alphabet n’a pas réussi à se conformer de manière adéquate aux demandes du comité.

Il a déclaré qu’Alphabet « a frustré l’examen par le Comité du matériel réactif en supprimant unilatéralement les informations clés nécessaires pour comprendre le contexte et le contenu du matériel ».

Alphabet n’a pas affirmé que ces expurgations comprenaient des informations privilégiées, selon Jordan, et le comité exige que les documents non expurgés soient remis.

La société a récemment placé certains documents dans une « salle de lecture », a déclaré Jordan, « sous une forme et d’une manière qui empêche et entrave la compréhension et l’utilisation de ces documents par le Comité et ne respecte pas les termes de l’assignation sans le consentement du Comité. «

Il a écrit qu’Alphabet avait produit 4 000 pages de documents en réponse à l’assignation. Mais ces documents n’ont pas encore inclus un « volume appréciable » de plusieurs types de communications que le comité suppose que Google aurait. Il s’agit notamment des communications avec d’autres plateformes de médias sociaux concernant la modération du contenu, des documents des autres filiales d’Alphabet, des communications via des services de messagerie autres que les e-mails et des communications entre employés concernant tout contact avec la branche exécutive du gouvernement américain.

« La publication des fichiers Twitter a montré à quel point la branche exécutive communiquait et coordonnait avec les entreprises technologiques concernant la modération du contenu », a écrit Jordan, faisant référence à des rapports sur des documents internes que le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a mis à la disposition d’un groupe de journalistes triés sur le volet. lorsqu’il a repris l’entreprise. « Nous sommes sceptiques quant au fait que les interactions d’Alphabet avec le gouvernement fédéral où des pressions ont été appliquées étaient moins préoccupantes que celles de Twitter. »

Dans un communiqué, un porte-parole de Google a déclaré que la société « produisait des documents pertinents en réponse aux demandes du comité » depuis décembre et « continuera à travailler de manière constructive avec eux ».

