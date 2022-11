La Jordanie manque d’eau, un sombre aperçu de l’avenir

“Si vous voulez vous sentir libre, vous avez besoin de trois réservoirs”, a-t-elle déclaré avec un soupir.

La croissance démographique, la diminution de l’approvisionnement en eau et le changement climatique ont tous fait des ravages, tandis que les infrastructures endommagées et inefficaces et les défis considérables posés par la géographie et la topographie de la Jordanie n’ont fait qu’aggraver les choses. Les pénuries qui en résultent servent d’avertissement sur ce que l’avenir pourrait réserver à la région et au monde au-delà‌.

Toutes les principales sources d’eau du pays sont proches des frontières, et l’eau doit être transportée à l’intérieur des terres, un processus énergivore et de plus en plus coûteux à mesure que les prix du carburant augmentent. Les précipitations ont fortement diminué au cours des dernières décennies et les températures plus chaudes signifient que les pluies qui arrivent s’évaporent rapidement. Des étés plus longs et plus chauds ont déjà raccourci les saisons de croissance pour les agriculteurs.