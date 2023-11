La Jordanie largue une « aide médicale d’urgence » à Gaza

Mis à jour le 6 novembre 2023, 04h30 HNE

Ligne du dessus

L’armée de l’air jordanienne a largué une aide médicale à Gaza, a annoncé lundi le dirigeant du pays, évitant ainsi un blocage croissant des livraisons d’aide au territoire palestinien via son poste frontière avec l’Égypte, alors que les organismes internationaux continuaient de sonner l’alarme sur la détérioration des conditions humanitaires dans la région.

Faits marquants

Le largage contenait « une aide médicale urgente » destinée à un hôpital de campagne jordanien à Gaza, a déclaré le souverain du Royaume hachémite, le roi Abdallah II, tweeté. Le message d’Abdullah, qui saluait le « personnel intrépide de l’armée de l’air de son pays », semblait initialement impliquer qu’ils avaient contourné le blocus de Gaza par Israël et son inspection étroite de toute l’aide entrant sur le territoire. Citant des responsables israéliens et américains anonymes et des médias Temps d’Israël et Walla a indiqué que la baisse de l’aide avait été « coordonnée » avec les deux pays. L’armée israélienne plus tard confirmé il s’est “coordonné” avec la Jordanie pour le largage et a déclaré que l’aide “sera utilisée par le personnel médical pour les patients”, et comprendra également de la nourriture. Photos publiées par le gouvernement jordanien montré une seule caisse attachée à des parachutes chargée sur un avion cargo. Abdallah, un allié clé des États-Unis dans la région, a rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken ce week-end et a réitéré ses appels à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Contexte clé

Le largage intervient alors que les responsables égyptiens blâmé Israël pour avoir créé dimanche des barrières logistiques qui ralentissent l’acheminement de l’aide vers Gaza via le poste frontière de Rafah. Une plainte similaire a été déposée la semaine dernière, comme l’a déclaré le Caire, les procédures d’inspection des camions d’Israël empêchent l’acheminement rapide de l’aide vers l’enclave palestinienne. Les responsables israéliens inspectent de près toute l’aide humanitaire entrant à Gaza via Rafah. Cela est dû aux inquiétudes d’Israël concernant la présence d’armes ou d’équipements défensifs destinés au Hamas dans les programmes d’aide.

Actualités

Les dirigeants de plusieurs organismes mondiaux clés, dont 11 agences des Nations Unies, ont publié un déclaration commune dimanche, appelant à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans le conflit. Le communiqué note que 88 travailleurs de l’Office de secours et de travail des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) ont été tués jusqu’à présent, ce qui représente « le nombre le plus élevé de décès par l’ONU jamais enregistré dans un seul conflit ». La lettre commune exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils retenus en otages par le Hamas, ainsi que la livraison rapide de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant à Gaza. « Cela fait 30 jours. Trop c’est trop. Cela doit cesser maintenant », ajoute le communiqué.

Grand nombre

10 900. C’est le nombre total de personnes tuées jusqu’à présent dans le conflit, selon le communiqué commun, dont 9 500 Gazaouis et 1 400 Israéliens. Le communiqué note que le bilan des morts à Gaza comprend 3 900 enfants.

