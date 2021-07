La Jordanie et Israël conviennent d’un accord sur l’eau et d’un commerce accru en Cisjordanie

Gidon Bromberg, le directeur israélien d’EcoPeace Middle East, un groupe environnementaliste jordanien, palestinien et israélien, a déclaré que l’accord marque une « augmentation spectaculaire » des exportations d’eau d’Israël, qui, selon lui, n’avait pas exporté plus de 10 millions de mètres cubes par an jusqu’à ce que à présent.