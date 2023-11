La Jordanie et Israël annoncent le largage d’une aide médicale d’urgence à l’hôpital de Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré qu’il était « de notre devoir d’aider nos frères et sœurs blessés dans la guerre contre Gaza ».

La Jordanie et Israël ont annoncé le largage de fournitures médicales d’urgence vers un hôpital de campagne de la bande de Gaza.

Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré lundi que l’armée de l’air jordanienne avait largué une « aide médicale d’urgence » à l’hôpital de campagne géré par le royaume dans l’enclave depuis 2009.

« Notre personnel intrépide de l’armée de l’air a largué à minuit une aide médicale urgente à l’hôpital de campagne jordanien à Gaza », a-t-il déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Il est de notre devoir d’aider nos frères et sœurs blessés dans la guerre contre Gaza. « Nous serons toujours là pour nos frères palestiniens. »

– عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) 5 novembre 2023

L’armée israélienne a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle s’était « coordonnée » avec son voisin arabe pour ce largage, qui, selon elle, comprenait également de la nourriture.

“Cet équipement sera utilisé par le personnel médical pour soigner les patients”, précise le communiqué.

Le mois dernier, le journal saoudien Arab News, citant un responsable anonyme, a rapporté que l’hôpital de campagne jordanien était confronté à une « menace existentielle » et cesserait probablement bientôt de fonctionner en raison d’un manque de fournitures en raison des bombardements israéliens.

Les organisations humanitaires ont mis en garde contre une crise humanitaire croissante due aux pénuries de nourriture, d’eau, d’électricité et de carburant causées par le blocus et les bombardements de l’enclave par Israël.

Dimanche, les chefs de 18 agences des Nations Unies et ONG ont publié une rare déclaration commune condamnant le siège de Gaza comme étant « inacceptable » et appelant à ce que l’aide soit acheminée « en toute sécurité, rapidement et à l’échelle nécessaire ».

Le largage a eu lieu alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé en Turquie dans le cadre d’une tournée diplomatique à enjeux élevés dans la région, après des visites en Israël, en Cisjordanie occupée, en Jordanie et en Irak.

La Jordanie, comme d’autres pays arabes, a fermement condamné le bombardement israélien de Gaza, qui, selon les responsables de l’enclave gouvernée par le Hamas, a tué au moins 9 922 Palestiniens.

Amman a rappelé la semaine dernière son ambassadeur en Israël après avoir accusé le pays de créer une « catastrophe humanitaire sans précédent » dans l’enclave.