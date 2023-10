La Jordanie échoue encore une fois à remporter les voix pour devenir président de la Chambre | Actualités, Sports, Emplois

WASHINGTON (AP) — Le représentant républicain Jim Jordan a encore échoué aujourd’hui lors d’un deuxième tour crucial pour devenir président de la Chambre, l’allié acharné de Donald Trump perdant encore plus de collègues républicains qui ont refusé de lui donner le marteau.

Les prochaines étapes étaient très incertaines alors qu’un groupe bipartisan de législateurs a lancé un plan extraordinaire : donner au président intérimaire intérimaire, le représentant Patrick McHenry, RN.C., plus de pouvoir pour rouvrir la Chambre et mener temporairement les affaires courantes.

Ce qui était clair, c’est que le chemin de Jordan pour devenir président de la Chambre était presque certainement perdu. Il s’est heurté à l’opposition de deux détracteurs républicains de plus que les 20 qu’il avait perdus au premier tour la veille.

La Chambre a cédé face aux législateurs républicains en colère et frustrés qui envisageaient d’autres options. Et tandis que l’appel nominal était en cours, quelques nouveaux détracteurs sont apparus à l’encontre de la Jordanie, qui ne semblait pas recueillir de nouvelles voix, à l’exception d’un législateur absent la veille.

Avant le vote du matin, Jordan a lancé un appel inattendu en faveur de l’unité du parti, le combatif président du Comité judiciaire déclarant à ses collègues sur les réseaux sociaux : « Nous devons cesser de nous attaquer les uns les autres et nous rassembler. »

Un groupe étonnamment important et politiquement diversifié de 20 républicains avait rejeté la nomination de Jordan la veille, beaucoup d’entre eux étant mécontents des tactiques dures visant à imposer un soutien et considérant le député de l’Ohio comme trop extrême pour le poste puissant de président de la Chambre, deuxième dans l’ordre de présidence. .

La Chambre est au point mort, bloquée pendant que Jordan s’efforçait de renforcer le soutien de ses collègues républicains pour le poste de remplacement de Kevin McCarthy, évincé. Les Républicains sont épuisés par les luttes intestines survenues depuis le départ soudain de McCarthy par les partisans de la ligne dure, qui sont désormais à la portée d’un siège central du pouvoir américain.

Le vote pour le président de la Chambre, autrefois une formalité au Congrès, s’est transformé en une nouvelle confrontation amère pour le marteau.

Avec un contrôle majoritaire des Républicains 221-212, Jordan doit rassembler la plupart de ses ennemis républicains pour gagner. Le décompte de mardi, avec 200 républicains votant pour la Jordanie et 212 pour le leader démocrate Hakeem Jeffries de New York, ne laisse aucun candidat avec une majorité claire, les 20 républicains ayant voté pour un autre. .

En nommant Jordan, le républicain vétéran Tom Cole de l’Oklahoma a déclaré qu’il était temps de mettre fin au bouleversement contre lequel il avait mis en garde avec l’éviction soudaine de McCarthy.

« Nous avons aujourd’hui l’occasion de mettre fin à ce chaos et à cette incertitude. » » dit Cole.

Il a dit que Jordan était « pas une violette qui rétrécit » mais quelqu’un qui pourrait diriger la Chambre.

Le représentant démocrate Pete Aguilar a noté que Jeffries continue de remporter plus de voix et constitue le meilleur choix pour faire avancer le pays.

« Le pays ne peut pas se permettre davantage de retards et davantage de chaos. » dit Aguilar.

Des groupes bipartites de législateurs ont proposé des moyens de faire fonctionner la Chambre en donnant plus de pouvoir à McHenry ou à un autre président temporaire. La Chambre n’avait jamais évincé son président avant McCarthy.

Le concept novateur consistant à renforcer le rôle du président par intérim gagnait en popularité auprès de deux surprenants républicains de haut niveau : les anciens présidents du Parti républicain Newt Gingrich et John Boehner.

Gingrich a dit que même s’il aime Jordan, il a « pas de foi » le candidat peut obtenir bien au-delà des 200 voix qu’il a obtenues lors du premier vote.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et espérer que le monde attendra que les Républicains de la Chambre se ressaisissent », Gingrich a déclaré à Sean Hannity de Fox News dans son émission.

Boehner a republié les opinions de Gingrich en disant : « Je suis d’accord, » sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes ont une profonde expérience du sujet. Tous deux ont été contraints à une retraite anticipée par les menaces d’éviction des insurgés de droite comme ceux qui ont renversé McCarthy.

« Les Républicains sont incapables de fonctionner en ce moment » dit Jeffries. Il a dit que les pourparlers « accélérer » entre démocrates et républicains sur des plans alternatifs.

« Jim Jordan sera un excellent orateur » Trump avait déclaré mardi devant un palais de justice de Manhattan, où il fait face à des accusations de fraude commerciale. « Je pense qu’il aura bientôt les votes, sinon aujourd’hui, du moins dans un jour ou deux. »

Faisant valoir leur indépendance, les réfractaires sont un mélange de pragmatiques – allant de législateurs chevronnés et de présidents de comités inquiets de gouverner, aux nouveaux législateurs issus de districts où les électeurs de leur pays préfèrent le président Joe Biden à Trump.

Certains républicains n’apprécient pas les pressions exercées par les alliés de la Jordanie et affirment qu’ils sont menacés par leurs principaux opposants s’ils ne le soutiennent pas comme président. D’autres sont simplement mécontents de la lenteur du processus.

Un récalcitrant, le représentant républicain Ken Buck du Colorado, a déclaré mardi que le rôle de Jordan dans la préparation de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole et son refus d’admettre que Biden, un démocrate, avait remporté les élections de 2020 restaient un problème.

La Jordanie a été l’un des principaux alliés de Trump, en particulier lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier par les partisans de l’ancien président qui tentaient d’annuler les élections de 2020 qu’il avait perdues face à Biden. Quelques jours plus tard, Trump décernait à la Jordanie une Médaille de la Liberté.

L’ascension politique a été abrupte pour Jordan, président combatif du Comité judiciaire et membre fondateur du Freedom Caucus de droite. Il est davantage connu comme un agent du chaos que comme un législateur compétent, ce qui soulève des questions sur la façon dont il dirigerait le pays. Le Congrès est confronté à des défis de taille, risquant une fermeture du gouvernement fédéral s’il ne parvient pas à financer le gouvernement et à répondre aux demandes d’aide de Biden pour aider l’Ukraine et Israël dans les guerres à l’étranger.

Élu pour la première fois en 2006, Jordan a peu de projets de loi à son actif depuis son mandat. Il est également confronté à des questions sur son passé. Il y a quelques années, Jordan a nié les allégations d’anciens lutteurs alors qu’il était entraîneur adjoint de lutte à l’Ohio State University, qui l’accusaient d’être au courant des allégations selon lesquelles ils auraient été pelotés de manière inappropriée par un médecin de l’Ohio. Jordan a déclaré qu’il n’avait jamais eu connaissance d’abus.

___

Les rédacteurs d'Associated Press, Kevin Freking et Mary Clare Jalonick, ont contribué à ce rapport.













