AMMAN, Jordanie (AP) – Un tribunal de Jordanie a condamné jeudi cinq dirigeants du syndicat national des enseignants à un an de prison à la suite de récentes manifestations demandant une augmentation de salaire, a déclaré un avocat des enseignants.

Bassam Fraihat a déclaré que le tribunal avait également ordonné la dissolution du syndicat. Il a déclaré que les cinq personnes, qui font face à une série d’accusations, y compris l’incitation à la haine et aux rassemblements illégaux, font appel du verdict et ont été libérées sous caution.

Les cinq faisaient partie des 13 membres du conseil de l’Association des enseignants qui ont été arrêtés en juillet après avoir menacé d’organiser de nouvelles manifestations au sujet d’un conflit salarial de longue date. Les arrestations ont déclenché des manifestations dans la capitale, Amman, au cours desquelles la police anti-émeute s’est affrontée avec des manifestants et a battu plusieurs personnes avec des clubs, dont un journaliste de l’Associated Press. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés.

Le procureur général adjoint d’Amman a suspendu les 13 membres de leurs fonctions et ordonné la fermeture du syndicat et de ses succursales pendant deux ans pour des accusations de criminalité et de corruption. L’ordonnance du tribunal de jeudi, si elle est confirmée, dissoudrait l’association.

La Jordanie est un proche allié occidental longtemps considéré comme un îlot de stabilité dans une région instable. Il borde la Syrie, l’Irak, Israël et les territoires palestiniens.

Le gouvernement jordanien avait accepté d’augmenter les salaires des enseignants de 50% après une grève d’un mois en septembre 2019. Mais après que les restrictions liées à l’épidémie de coronavirus aient frappé l’économie, le gouvernement a reporté les hausses de salaires, suscitant le mépris des enseignants. Ils ont accusé le gouvernement de ne pas avoir respecté l’accord.

Le gouvernement dit maintenant que l’augmentation de salaire entrera en vigueur en janvier.