La Jordanie annule les efforts de sauvetage dans l’effondrement meurtrier d’un immeuble

AMMAN, Jordanie (AP) – Des responsables jordaniens ont déclaré samedi qu’ils avaient interrompu les efforts de sauvetage sur les ruines d’un immeuble de quatre étages effondré après avoir retiré le 14e et ce que l’on pense être la dernière victime de la catastrophe.

On ne sait pas ce qui a causé l’effondrement mardi de l’immeuble à Amman, la capitale jordanienne. Les autorités ont arrêté le propriétaire de l’immeuble et deux préposés à l’entretien.

Au moins 10 personnes ont été blessées et un bébé a été sauvé des décombres plus tôt cette semaine.

Les responsables ont déclaré qu’après avoir récupéré les restes d’une femme disparue dans les décombres samedi, il n’y avait plus de rapports de personnes disparues. Les sauveteurs resteront sur place jusqu’à ce que les débris soient dégagés.

Le bâtiment était situé à Jabal al-Weibdeh, un ancien quartier de la capitale jordanienne qui est populaire parmi les résidents les plus riches et les expatriés, mais comprend également des zones plus pauvres.

La Jordanie est un proche allié occidental qui a longtemps été considéré comme un bastion de stabilité dans le Moyen-Orient instable.

The Associated Press