La Jordanie annule le sommet de Biden après des centaines de morts dans l’explosion d’un hôpital de Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

La Jordanie a annulé un sommet qu’elle devait organiser mercredi à Amman avec le président américain Joe Biden et les dirigeants égyptiens et palestiniens pour discuter de Gaza, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi.

Safadi a déclaré que la réunion aurait lieu à un moment où les parties pourraient convenir de mettre fin à « la guerre et aux massacres contre les Palestiniens », accusant Israël, avec sa campagne militaire, de pousser la région « au bord du gouffre ».

Biden devait faire un voyage éclair en Israël, où il se rendrait ensuite en Jordanie et, selon les responsables jordaniens, rencontrerait le président égyptien Abdel Fattah el Sisi et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le président américain se rendra désormais uniquement en Israël et reportera son voyage en Jordanie, a déclaré un responsable de la Maison Blanche après le départ de Biden mardi.

Le roi Abdallah de Jordanie aurait accueilli le sommet à quatre, dont l’ordre du jour aurait été la nécessité d’apporter une aide humanitaire à Gaza pour éviter une catastrophe humanitaire et atténuer le conflit avec Israël.

Abdullah a accusé Israël d’être responsable de l’explosion dans un hôpital de Gaza qui a tué environ 500 Palestiniens mardi, affirmant que c’était une « honte pour l’humanité » et a appelé Israël à mettre immédiatement fin à son attaque militaire sur Gaza.

Les responsables palestiniens affirment que l’explosion a été provoquée par un raid aérien israélien. Les responsables israéliens ont déclaré que l’explosion avait eu lieu lorsqu’une roquette lancée par un groupe armé palestinien avait raté son tir. Al Jazeera n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Le roi Abdallah a averti que la réponse d’Israël à la suite d’une attaque transfrontalière meurtrière du Hamas le 7 octobre qui a tué et blessé plus de 1 000 Israéliens allait au-delà du droit de légitime défense et de punition collective des civils palestiniens.

L’annulation reflète une situation de plus en plus volatile qui mettra à l’épreuve les limites de l’influence américaine dans la région alors que Biden se rendra en Israël mercredi.

L’incapacité de rencontrer Abbas ou tout autre responsable palestinien, tout en rencontrant des Israéliens sur leur sol, pourrait saper le message diplomatique de Biden et susciter des critiques dans le pays et à l’étranger.

Après l’explosion de l’hôpital, les efforts de Biden dans la guerre entre Israël et le Hamas ont été critiqués par la représentante américaine Rashida Tlaib, la seule Palestinienne américaine au Congrès.

Tlaib, une démocrate qui avait auparavant été muette dans ses critiques de la politique de Biden, a déclaré dans un article sur la plateforme de médias sociaux X : « C’est ce qui arrive lorsque vous refusez de faciliter un cessez-le-feu et d’aider à la désescalade. Votre approche axée uniquement sur la guerre et la destruction m’a ouvert les yeux, ainsi que ceux de nombreux Palestiniens-Américains et musulmans américains comme moi.

Plus de 70 groupes religieux et militants, dirigés par le Council on American-Islamic Relations, le plus grand groupe américain de défense des droits civiques musulmans, ont appelé Biden à exiger un cessez-le-feu à Gaza lors de sa visite.