La Jordanie annule le sommet avec Biden et Abbas — RT World News

Le président américain ne parviendra pas à « arrêter la guerre » entre Israël et le Hamas, selon le ministre jordanien des Affaires étrangères

La Jordanie a annulé un sommet impliquant le président américain Joe Biden et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à la suite d’une frappe de missile sur un hôpital de la bande de Gaza.

« Nous avons décidé de ne pas organiser le sommet à quatre à Amman parce que Washington ne sera pas en mesure de prendre la décision d’arrêter la guerre. [between Hamas and Israel]», Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré dans un communiqué diffusé par Al Jazeera. Il a ajouté que cette décision avait été prise en consultation avec les États-Unis, l’Autorité palestinienne ainsi qu’avec l’Égypte, dont le dirigeant, Abdel Fattah as-Sisi, devait également participer à la réunion de mercredi. « Le bombardement de l’hôpital arabe al-Ahli est un crime de guerre odieux qui ne peut être toléré. » » a déclaré le diplomate jordanien.

Plus tôt mardi, Abbas a décidé d’écourter son voyage en Jordanie et « retournez immédiatement à la patrie » selon une déclaration sur sa page Facebook. Le leader présidera une réunion d’urgence à la suite de « la grande tragédie qui est arrivée au peuple palestinien après que le gouvernement d’occupation israélien a commis un massacre à l’hôpital », » lit-on dans la déclaration.

La Maison Blanche a confirmé plus tard que Biden ne se rendrait plus en Jordanie et ne se rendrait en Israël que mercredi. « Après avoir consulté le roi Abdallah II de Jordanie et à la lumière des jours de deuil annoncés par le président Abbas de l’Autorité palestinienne, le président Biden reportera son voyage en Jordanie et la rencontre prévue avec ces deux dirigeants et le président Sisi d’Égypte », a déclaré un porte-parole, ajoutant que Biden envoyait ses condoléances « pour les vies innocentes perdues dans l’explosion d’un hôpital à Gaza. »

Les responsables palestiniens ont imputé à Israël la responsabilité de l’attaque contre l’hôpital de mardi, qui, selon eux, a tué environ 500 personnes. Cette affirmation a été soutenue par plusieurs pays, dont l’Arabie saoudite et la Turquie.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont quant à elles affirmé que l’hôpital avait été détruit par une roquette lancée par le groupe militant du Jihad islamique palestinien. Le projectile a été tiré sur le territoire israélien mais a dévié de sa trajectoire, a indiqué l’armée israélienne. « Ce sont des terroristes barbares à Gaza qui ont attaqué l’hôpital de Gaza, et non l’armée israélienne » » a écrit le Premier ministre Benjamin Netanyahu sur X (anciennement Twitter).