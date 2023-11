La Jordanie affirme que “toutes les options” sont ouvertes alors que le conflit à Gaza s’intensifie

AMMAN, 6 novembre (Reuters) – La Jordanie a déclaré lundi qu’elle laissait “toutes les options” ouvertes dans sa réponse à ce qu’elle appelle l’incapacité d’Israël à faire la distinction entre les cibles militaires et civiles dans son intensification des bombardements et de son invasion de la bande de Gaza.

Le Premier ministre Bisher al Khasawneh n’a pas précisé quelles mesures supplémentaires la Jordanie prendrait, quelques jours après avoir rappelé son ambassadeur d’Israël pour protester contre l’offensive israélienne contre Gaza lancée après un déchaînement transfrontalier du Hamas le 7 octobre.

La Jordanie a également annoncé la semaine dernière que l’ambassadeur d’Israël, qui a quitté Amman peu après l’attaque du Hamas, ne serait pas autorisé à revenir pour reprendre ses fonctions pour le moment, le déclarant ainsi persona non grata.

“Toutes les options sont sur la table pour la Jordanie face à l’agression israélienne contre Gaza et à ses répercussions”, a déclaré Khasawneh, dont le pays a signé un traité de paix avec Israël en 1994, a déclaré aux médias d’État.

Khasawneh a déclaré que le siège israélien de Gaza, densément peuplé, ne constituait pas de la légitime défense comme il le prétend. « L’attaque brutale israélienne ne fait aucune distinction entre les cibles civiles et militaires et s’étend aux zones sûres et aux ambulances », a-t-il déclaré.

Israël a nié avoir délibérément ciblé des biens civils dans des zones densément peuplées, affirmant que le Hamas utilisait des civils comme boucliers humains, avait creusé des tunnels sous les hôpitaux et utilisait des ambulances pour transporter ses combattants.

La Jordanie est en train de revoir ses liens économiques, sécuritaires et politiques avec Israël et envisage même de suspendre toute mesure supplémentaire dans la mise en œuvre de son traité de paix si l’effusion de sang à Gaza s’aggrave, ont déclaré des diplomates familiers avec la pensée jordanienne.

La guerre entre Israël et le Hamas a réveillé les craintes de longue date en Jordanie – qui abrite une importante population de réfugiés palestiniens et leurs descendants – qu’Israël puisse saisir l’occasion d’expulser massivement les Palestiniens de la Cisjordanie occupée par Israël, où les colons israéliens attaquent La population palestinienne a augmenté depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Ces inquiétudes se sont accrues depuis que la coalition religieuse et nationaliste au pouvoir en Israël, son gouvernement le plus à droite de tous les temps, a pris le pouvoir l’année dernière, certains partisans de la ligne dure épousant l’option “La Jordanie est la Palestine”.

Le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi a déclaré que toute tentative visant à chasser les Palestiniens vers la Jordanie, qui partage une frontière avec la Cisjordanie, était une « ligne rouge » équivalant à une déclaration de guerre.

“Toute tentative d’expulsion des Palestiniens dans le but d’Israël de changer la géographie et la démographie, nous y serons confrontés”, a déclaré Safadi la semaine dernière.

L’armée jordanienne a déjà renforcé ses positions le long de ses frontières, ont indiqué des sources sécuritaires.

Les inquiétudes de la Jordanie ont occupé le devant de la scène dans les discussions avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken depuis le début de la guerre à Gaza et seront probablement évoquées lors d’une réunion avec le directeur de la CIA, William Burns, lors d’une escale prochaine en Jordanie, ont indiqué des diplomates.

