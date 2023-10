(CNN) — Le représentant Jim Jordan s’engage à rester dans la course à la présidence, mais il pourrait maintenant être prêt à changer de stratégie en approuvant un plan visant à étendre le pouvoir du président par intérim pour le reste de l’année, une décision risquée qui pourrait déclencher une réaction violente de la part du président. membres de son parti.

Jordan n’organisera pas de vote pour un troisième orateur jeudi, ont déclaré des sources à CNN, car il a eu du mal à renverser les récalcitrants et risquait de perdre davantage de soutien. Il penche également désormais pour soutenir une résolution visant à étendre les pouvoirs du président par intérim, le représentant Patrick McHenry, ont indiqué des sources, mais il souhaite voir comment se déroule une réunion de conférence en cours.

L’idée, selon un allié de la Jordanie, est de donner à la Jordanie plus de temps pour rassembler des soutiens sans le chaos d’une Chambre sans président – ​​et la Jordanie n’a pas l’intention d’abandonner la course et souhaite rester le président désigné, a déclaré la source. .

La résolution défendue par certains participants à la conférence donnerait à McHenry le pouvoir jusqu’en janvier ou jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu.

Mais de nombreux opposants à Jordan souhaitent qu’il abandonne complètement, et il n’est pas sûr que McHenry puisse convaincre ses plus ardents détracteurs.

Le représentant Don Bacon a déclaré à Manu Raju de CNN que Jordan « doit se retirer », affirmant que ce serait un problème pour lui si Jordan ne se présentait pas à un troisième tour mais restait dans la course en tant que président désigné.

« Il doit continuer à voter, puis il doit se retirer. Il n’a pas les voix, cela va empirer pour lui, alors ne retardons pas cela », a-t-il déclaré.

Avant la réunion, Jordan n’a pas voulu dire à Lauren Fox de CNN ce qu’il envisageait de faire et a déclaré qu’il voulait d’abord parler à ses collègues.

Le républicain de l’Ohio, qui s’est fait un nom en tant qu’agitateur conservateur pur et dur, a jusqu’à présent promis de rester dans la course. malgré deux votes ratés pour le marteau.

Plusieurs sources républicaines ont déclaré à CNN que Jordan perdait des voix et qu’il était sur le point de perdre encore plus de républicains s’il procédait à un troisième tour de scrutin. Un opposant du GOP dit qu’il y a environ 30 votes sans vote du GOP jeudi matin.

Les tensions augmentent parmi les républicains de la Chambre alors que la pression augmente pour trouver un moyen de résoudre l’impasse. Signe d’une opposition croissante à sa candidature, Jordan la situation a été pire lors d’un deuxième tour de scrutin mercredi que lors du premier vote un jour plus tôt.

Le représentant Warren Davidson, un proche allié de Jordan et de son compatriote républicain de l’Ohio, a déclaré jeudi matin aux journalistes que la conférence du GOP avait besoin de plus de temps pour guérir après les éviction historique du président de l’époque, Kevin McCarthy il y a plus de deux semaines. À l’époque, huit républicains de la Chambre – ainsi que l’ensemble du caucus démocrate actuel et votant – ont réussi à expulser McCarthy dans une démarche historique, connue sous le nom de motion visant à quitter le fauteuil.

« Il s’agit donc de toutes ces choses du passé », a déclaré Davidson. « Il ne s’agit pas de véritables objections à ce que Jim Jordan soit président. J’ai donc vraiment l’impression que nous devons trouver un moyen de guérir, et parfois cela prend du temps.

Mais certains opposants de Jordan affirment que ses partisans ne font pas grand-chose pour apaiser les tensions et, dans certains cas, les aggraver. Après l’échec du vote des orateurs mercredi, un certain nombre de républicains opposés à la Jordanie ont exprimé leur indignation face à ce qu’ils ont décrit comme une campagne de pression menée contre eux par les alliés de la Jordanie – et ont clairement indiqué qu’ils ne se laisseraient pas influencer. Plusieurs républicains opposés à la Jordanie ont déclaré qu’ils recevaient des appels de colère et des messages menaçants. et même des menaces de mort depuis qu’ils ont voté. La Jordanie a condamné mercredi les menaces de mort, affirmant que « c’est tout simplement faux ».

La Chambre reste effectivement gelée, les Républicains n’ayant pas réussi à s’unir autour d’une alternative viable à Kevin McCarthy après que l’ancien président ait été évincé lors d’un vote historique par un groupe de conservateurs radicaux.

Aujourd’hui, ce sont les Républicains les plus modérés et les plus traditionnels qui s’en mêlent, certains s’inquiétant de la perspective d’un tison conservateur comme Jordan comme président et d’autres en colère contre le rôle joué par les extrémistes en chassant McCarthy, puis en s’opposant à la candidature du leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, à la présidence. .

Alors qu’il semble de plus en plus incertain qu’un candidat puisse obtenir les 217 voix nécessaires pour remporter le coup de marteau, certains républicains ont fait pression pour étendre les pouvoirs du président par intérim. McHenry. Mais une telle décision serait controversée et divise les républicains.

Lors du premier tour de scrutin, 20 républicains de la Chambre ont voté contre la Jordanie. Au second tour, ce nombre est passé à 22. Il y a eu quatre nouveaux votes républicains contre Jordan et deux qui se sont retournés dans sa colonne.

Compte tenu de l’étroite majorité républicaine à la Chambre, Jordan ne peut se permettre de perdre qu’une poignée de voix et le nombre élevé de voix contre lui jusqu’à présent met le marteau hors de portée pour l’instant.

Si Jordan se retire, d’autres candidats pourraient se lancer dans la course. Parmi ceux qui envisagent une candidature : les représentants Jodey Arrington du Texas, Jack Bergman du Michigan et Mike Johnson de Louisiane, selon des sources du GOP. Mais ils auraient tous du mal à obtenir 217 voix.

Jordan est une figure polarisante dans la lutte des orateurs. Il est un fidèle allié de l’ancien président Donald Trump et a contribué à la création du House Freedom Caucus, une ligne dure. En tant que président du puissant comité judiciaire de la Chambre, il a également joué un rôle clé dans les enquêtes menées par le Parti républicain de la Chambre.

Sa lutte pour remporter le marteau a mis en évidence les limites de l’influence de Trump dans la course à la présidence après que l’ancien président a soutenu Jordan.

Il a fallu à McCarthy 15 tours de scrutin en janvier pour obtenir le marteau.

Certains Républicains ont toutefois fait valoir qu’étant donné la situation sans précédent dans laquelle se trouve actuellement la Chambre sans président, la course actuelle ne devrait pas durer aussi longtemps.

L’approche rapide de l’échéance de fermeture du gouvernement et le conflit qui se déroule à l’étranger ont également alimenté les appels lancés aux Républicains pour qu’ils mettent fin au plus vite au vide de leadership.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.

