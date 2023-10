AMMAN, 30 octobre (Reuters) – La Jordanie, allié fidèle des États-Unis, a demandé à Washington de déployer des systèmes de défense aérienne Patriot pour renforcer sa défense frontalière à une époque de tensions et de conflits régionaux accrus, a déclaré dimanche le porte-parole de l’armée du pays.

“Nous avons demandé à la partie américaine de nous aider à renforcer notre système de défense avec des systèmes de missiles de défense aérienne Patriot”, a déclaré le général de brigade Mustafa Hiyari, porte-parole de l’armée jordanienne, à la télévision d’État.

Des missiles américains Patriot ont été stationnés dans le royaume en 2013 à la suite d’un soulèvement en Syrie, voisin du nord, où le royaume craignait qu’une guerre civile ne déborde et ne déclenche un conflit régional.

La Jordanie est de plus en plus préoccupée par le fait que les bombardements incessants d’Israël sur Gaza depuis l’attaque meurtrière contre Israël par le Hamas depuis l’enclave le 7 octobre pourraient également se propager à une conflagration plus large, ont déclaré des responsables.

Le Patriot, considéré comme l’un des systèmes de défense aérienne américains les plus avancés, est généralement rare, les alliés du monde entier se disputant son acquisition.

Hiyari a démenti les informations des médias sociaux selon lesquelles le Pentagone utilisait ses bases pour transporter une partie du matériel et des armes de ses dépôts vers Israël afin de renforcer ses défenses dans sa guerre à Gaza.

Le Pentagone a toutefois utilisé les installations militaires jordaniennes ces derniers mois, alors que Washington renforçait sa posture militaire dans la région, ont indiqué des diplomates occidentaux.

Les États-Unis ont envoyé une puissance navale importante au Moyen-Orient ces dernières semaines, notamment deux porte-avions et leurs navires de soutien, et ont ajouté des milliers de soldats dans la région.

De hauts responsables de l’administration Biden, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ont mis en garde contre le risque d’une escalade majeure des attaques contre les troupes américaines au Moyen-Orient et contre le fait que l’Iran pourrait chercher à élargir la guerre entre Israël et le Hamas.

Le royaume compte des centaines d’entraîneurs américains dans le pays et est l’un des rares alliés régionaux à organiser des exercices approfondis avec les troupes américaines tout au long de l’année.

L’armée jordanienne est l’un des plus grands bénéficiaires du financement militaire étranger de Washington et s’élève à des centaines de millions de dollars.

Le royaume a également demandé davantage d’aide pour lutter contre les drones utilisés dans une guerre antidrogue qui fait rage et coûte plusieurs milliards de dollars le long de la frontière avec la Syrie, qu’Amman impute aux milices pro-iraniennes qui dominent le sud de la Syrie.

“Les drones sont devenus une menace sur tous nos fronts”, a déclaré le porte-parole de l’armée, Hiyari.

Depuis le début du conflit syrien en 2011, Washington a dépensé des centaines de millions de dollars pour aider Amman à mettre en place un système de surveillance élaboré, connu sous le nom de Programme de sécurité des frontières, afin d’endiguer l’infiltration de militants venus de Syrie et d’Irak.

Reportage de Suleiman Al-Khalidi, édité par Deepa Babington et Grant McCool

