La Jolla Business Roundup : le torréfacteur et la cuisine cubaine rejoignent les restaurants locaux

La scène culinaire de La Jolla continue d’évoluer, avec des offres inspirées de partout, de Cuba à la France. Voici un aperçu de quelques ouvertures récentes et prévues.

Cuisine de La Havane

Présentant des recettes créées par la famille et un clin d’œil à la culture cubaine, Havana Kitchen est maintenant ouvert au 1055 Torrey Pines Road dans le village de La Jolla. Le restaurant a ouvert ses portes le 26 septembre et fonctionne actuellement en douceur de 9h à 14h du lundi au jeudi et de 9h à 18h du vendredi au dimanche, avec des plans pour étendre ses horaires dans les semaines à venir.

Le restaurant présente un décor qui honore l’histoire de Cuba et ses traditions, a déclaré la directrice générale Sofia Torres. « Nous voulions créer un espace où, même si l’on ne mange pas de nourriture traditionnelle, on apprend quand même un petit quelque chose sur Cuba, comme son histoire avec le baseball et les dominos. Cela apporte la culture cubaine, pas seulement la cuisine cubaine.

Cela dit, le menu propose des plats traditionnels tels que des sandwichs Cubano, composés de porc rôti lentement, de jambon et de pain cubain ; Empanadas; des pâtisseries; et du café préparé par le propriétaire (et père de Sofia) James Torres ; et des amuse-gueules préparés pour le partage. D’autres offres moins traditionnelles incluent le sandwich à l’avocat.

« Notre nourriture a été entièrement formulée par mon père, les recettes sont très spécifiques », a déclaré Sofia. « Il y a une attention aux détails qui rend la nourriture cohérente et délicieuse. C’est la vraie affaire.

La famille Torres a vécu à La Jolla pendant plusieurs années. Ainsi, lorsqu’il a fallu agrandir Havana Kitchen depuis son emplacement unique à Temecula, ils savaient qu’ils voulaient La Jolla.

«Nous adorions vivre ici», a déclaré Sofia. « Donc, cela nous a littéralement touché de près lorsque nous avons ouvert ici. Nous sommes vraiment fiers de tout et nous sommes tellement heureux d’être ici.

En attendant que le site Web soit mis à jour, Sofia recommande de visiter le compte Instagram Havana Kitchen pour des mises à jour et plus d’informations : instagram.com/havanakitchen.official.

Pot de fleurs et torréfacteurs à trois pieds

Avec le premier anniversaire du Flower Pot Cafe and Bakery célébré le 1er octobre, les propriétaires se concentrent sur l’opération de torréfaction de café en interne connue sous le nom de Three Legs Coffee Roasters et proposent désormais une distribution en gros.

La copropriétaire Amanda Morrow torréfie du café depuis 20 ans et est « ravie d’avoir notre propre petite exploitation » au 7530 Fay Ave. à La Jolla. « Nous sommes en train de développer le [Three Legs Coffee Roasters] entreprise et qui cherche à servir les hôtels et les restaurants qui pourraient vouloir transporter notre café.

Elle a déclaré que les avantages de la torréfaction interne sont « la fraîcheur, le contrôle de la qualité, la possibilité de créer des mélanges personnalisés pour les gens » et que les fermes d’où ils s’approvisionnent en grains sont toutes biologiques. À l’avenir, a déclaré Morrow, elle et sa femme et copropriétaire Gloria Serna envisagent de conclure un contrat avec une ferme de café afin que « nous sachions comment le café est cultivé ».

Apprendre encore plus: pot de fleurscafe.org ou tlcroasters.org.

L’opération Three Legs Coffee Roasters prend de l’ampleur au Flower Pot Cafe and Bakery à La Jolla. (Fourni par Amanda Morrow)

Le Coq ouvrira en décembre

En décembre, les restaurateurs de San Diego Brian Malarkey et Christopher Puffer (Animae, Herb & Wood, Herb & Sea) ouvriront ce steakhouse d’inspiration française dans leur ancien restaurant Herringbone à La Jolla, qu’ils ont ouvert en 2012 et vendu deux ans plus tard à un groupe hôtelier national.

Ils ont récupéré l’espace de 7 500 pieds carrés du 7837 Herschel Ave. et le transforment en un espace français élégant et moderniste qui servira des escargots, de la salade frisée, du chateaubriand et d’autres plats français classiques.

Le nom est inspiré du plat français « coq au vin ». — Le Union-Tribune de San Diego

L’UC San Diego est le premier endroit à San Diego à ajouter Just Walk Out d’Amazon

Trois des marchés sur le campus de l’UC San Diego (Roger’s Market, Sixth Market et Seventh Market) facilitent le paiement en utilisant La technologie Just Walk Out d’Amazona annoncé l’université le mois dernier.

L’UC San Diego est le premier site de San Diego à proposer cette technologie, a annoncé l’école.

Voici comment cela fonctionne : Vous entrez dans le magasin en utilisant le Application Triton2Go à la porte d’entrée. La nouvelle technologie suit les articles que vous prenez ou remettez sur les étagères. Quand tu as fini, tu sors. Pas de ligne. Pas de caissier. Pas de problème avec votre téléphone ou votre carte de crédit.

Dans le communiqué de presse, l’université souligne que « le personnel n’est plus requis aux caisses ». Au lieu de cela, ils seront libérés pour assister les clients et réapprovisionner les rayons. (Aucun mot sur les niveaux de dotation n’a été inclus dans le communiqué de presse.) — Le Union-Tribune de San Diego