Deux membres de longue date du monde des affaires de La Jolla partent, même si l’un d’entre eux n’est pas allé loin. Pendant ce temps, de nouvelles entreprises rejoignent la composition des commerçants locaux.

Voici un aperçu de ce qui va et vient à La Jolla.

Barbecue au fumoir de Bubba

Après 14 ans au 888 Prospect St. dans The Village, Bubba’s Smokehouse BBQ fermera ses portes le dimanche 29 octobre suite à une augmentation de loyer.

Le propriétaire Jeff Nicoletta a déclaré qu’un projet de contrat de renouvellement de bail portait sur près du double du loyer qu’il avait payé. Cela, associé à la baisse des ventes depuis la pandémie de COVID-19, signifiait que rester ouvert à La Jolla « n’avait pas de sens », a-t-il déclaré.

“La Jolla est très différente après COVID parce que les gens travaillent moins dans les bureaux et il y a moins de gens en vacances”, a déclaré Nicoletta. « Les habitants ont aidé, mais on ne peut pas y arriver seul. Je savais que cela arriverait à ce point, mais je ne pensais pas que cela arriverait aussi vite.

Au lieu d’avoir un emplacement physique en ville, Nicoletta continuera à offrir des services de restauration et a déclaré qu’il pourrait ouvrir un autre emplacement en dehors de La Jolla.

À ses clients, il a déclaré : « Merci beaucoup de nous soutenir ; nous aimons la communauté. Ce fut une belle aventure grâce à la communauté.

Fille de l’océan

De même, le magasin de vêtements Ocean Girl, installé sur l’Avenida de la Playa depuis plus de 20 ans, a également été confronté à un problème de bail qui a incité le propriétaire Terry Kraszewski à déménager.

« Mon propriétaire n’a pas renouvelé mon bail pour le [location] Je travaillais depuis 24 ans », au 2162 Avenue de la Playa, a déclaré Kraszewski lors de la réunion de l’association La Jolla Shores le 11 octobre. « J’ai dû quitter mon magasin le 30 septembre, mais je déménage dans la rue et je suis excité. rester dans le quartier. »

Le magasin devrait ouvrir ses portes sur son nouveau site situé au 2226 Avenue de la Playa le mercredi 1er novembre.

Le magasin propose des œuvres d’art, des vêtements, des chapeaux, des bijoux et des livres sur le thème de l’océan, notamment la série « Surf Angel » écrite par Kraszewski et sa fille Heather. Apprenez-en davantage sur océangirlstore.com.

Restaurant la Baleine Bleue

Blue Whale, dirigé par Michael Harrison, habitant de La Jolla et ancien directeur du restaurant The Cottage, a ouvert ses portes à la mi-octobre au 834 Kline St. pour proposer un « café de plage ouvert toute la journée » inspiré du surf.

Il est actuellement ouvert pour le petit-déjeuner et le déjeuner, et il est prévu de l’étendre au dîner une fois que la direction aura obtenu sa licence de bière et de vin. Le menu du petit-déjeuner comprend des bols à composer soi-même, un bar à expresso, des smoothies, du poulet et des gaufres, des crêpes et bien plus encore. Pour le déjeuner, le menu comprend des poke bowls, des burritos, des salades et des faux-filet.

“Nous sommes très axés sur le surf, nous espérons donc accueillir les gens qui viennent de la plage, mais nous sommes ouverts à tout le monde”, a déclaré Harrison. “Vous pouvez venir porter des tongs et vous asseoir sur la terrasse extérieure ou prendre un déjeuner d’affaires en costume-cravate.”

En plus de la nourriture, Blue Whale propose des vêtements de surf, des chapeaux, des céramiques, un comptoir à emporter et bien plus encore.

Ayant travaillé au Cottage à proximité, Harrison a déclaré : « Je sais à quel point ce bloc est occupé, alors lorsque cet espace est devenu disponible, j’ai dû y sauter. »

Blue Whale est ouvert tous les jours de 8h à 17h (le petit-déjeuner est servi jusqu’à 15h). Un site Internet est encore en cours de développement. Pour passer une commande ou pour plus d’informations, appelez le (858) 352-6580.

CC Patio La Jolla

Meubles créés par CC Patio (CC-Patio)

Après avoir subi une série de changements au cours des dernières années, CC Patio a inauguré sa devanture au 7920 Herschel Ave. le 29 septembre.

La directrice Stephanie Thompson, récemment élue au conseil d’administration de la La Jolla Village Merchants Association, a déclaré que l’emplacement avait initialement ouvert ses portes pendant la pandémie de COVID-19 sur rendez-vous uniquement. Mais avec la levée des restrictions liées à la pandémie, les propriétaires ont souhaité rendre la salle d’exposition facilement accessible pour exposer le mobilier d’extérieur personnalisé que l’entreprise peut créer.

Parmi les offres, a déclaré Thompson, figurent des lits de repos, des chaises, des poufs, des tables basses, des tables à manger, des modules, des foyers et bien plus encore.

«Nous fabriquons des meubles pour les particuliers et les commerciaux, petits et grands», a-t-elle déclaré. « Tout est fait du début à la fin avec les clients avec des matériaux fabriqués aux États-Unis. »

Le processus commence par une consultation et une proposition, suivies par la sélection des finitions. À partir de là, l’équipe de production fabrique chaque pièce sur mesure à partir de matériaux dans un entrepôt de 40 000 pieds carrés en Arizona et la livre au client.

CC Patio est ouvert de 10h à 18h du mardi au samedi et de 11h à 17h le dimanche. Apprenez-en davantage sur ccpatio.com.

Niche pour chien d’Aspen

Les boutiques de La Jolla Village proposent une nouvelle offre pour les amateurs de friandises canines.

Aspen’s Dog House, qui est maintenant ouvert du côté nord du centre commercial – à l’ouest de l’Interstate 5 et au nord de Nobel Drive – près du Rubio’s Coastal Grill et du European Wax Center, se décrit comme « la destination de choix pour les propriétaires de chiens qui veulent aller au-dessus ». et au-delà pour leurs compagnons canins.

L’emplacement, nommé d’après un chien à trois pattes appartenant à Ace Rogers, l’un des copropriétaires avec Cody Decker, est destiné à « créer une expérience extravagante accessible à tous ceux qui souhaitent faire des folies avec les membres de leur propre famille à quatre pattes. »

Selon son site Web, vous pouvez trouver « des repas wagyu A5 haut de gamme, des stations de lavage pour chiens à la pointe de la technologie et les meilleurs jouets pour chiens ».

Apprenez-en davantage sur aspensdoghouse.com.

Paradisaea organise un dîner pour le festival gastronomique

Restaurant Paradisaea au 5680 La Jolla Blvd. organisera un dîner de quatre plats lors du San Diego Bay Wine & Food Festival. (Ashley Mackin-Salomon)

Le restaurant Paradisaea de Bird Rock organisera un dîner de quatre plats avec du vin à 17h30 et 20h00 le mercredi 8 novembre, lors du San Diego Bay Wine & Food Festival.

“Le chef Mark Welker mettra tout en œuvre avec un menu décadent qui regorge de délices de saison comme les truffes et le caviar, ainsi que quelques surprises”, selon un communiqué de presse. « Associés aux vins Skipstone exceptionnellement exclusifs, les invités découvriront quatre cépages de ce vigneron d’Alexander Valley. »

Paradisaea est au 5680 La Jolla Blvd. Apprenez-en davantage au (858) 255-8011.

La Jolla Business Roundup est publié mensuellement par La Jolla Light. Envoyez l’actualité de votre entreprise à la rédactrice Ashley Mackin-Solomon à [email protected]. ◆