La Joliet Catholic Academy se prépare pour la nouvelle année scolaire avec une variété d’événements – Shaw Local

L’agitation de la nouvelle année scolaire est sur le point de commencer, et avec elle vient une liste d’événements à venir à apprécier avec la Joliet Catholic Academy.

Chaque année, la cérémonie d’intronisation au Hall of Champions de JCA rend hommage aux athlètes, entraîneurs et contributeurs de l’école des trois écoles qui composent JCA: De La Salle (1920-1933), Joliet Catholic High School (1933-1989) et St. Francis Academy (1869-1989). La neuvième classe du Hall of Champions de cette année sera reconnue les vendredi 8 et samedi 9 septembre. Pour acheter des billets pour le Hall of Champions, contactez Christine Voss, directrice des événements spéciaux, au [email protected] ou 815-741-0500, poste 283.

La sortie de golf annuelle des anciens et amis de JCA est prévue pour le vendredi 22 septembre au Morris Country Club – The Creek (anciennement Nettle Creek), 5355 Saratoga Road, à Morris. La journée commencera par un coup de départ à 9h00. Des événements d’anciens élèves comme celui-ci ont lieu pour collecter des fonds pour aider JCA avec des initiatives jugées nécessaires, telles que la climatisation, la réhabilitation de la salle de bain, de nouvelles fenêtres, du matériel scientifique, un espace de rassemblement, des portes de sécurité, la rénovation de la cafétéria, des bourses pour les étudiants souhaitant suivre une formation JCA, etc. Les frais sont de 175 $ par golfeur ou de 700 $ par quatuor. Pour vous inscrire, visitez https://secure.acceptiva.com/?cst=ZkccVm .

Pour aider à lancer la semaine des Retrouvailles, le barbecue brun et bleu de cette année est prévu de 17 h 00 à 22 h 00 le samedi 30 septembre au Heritage Quad. La soirée, pour les 21 ans et plus, comprendra de la musique en direct, de la nourriture, des boissons et de la camaraderie. Les billets à l’avance coûtent 35 $ chacun. Les clients sont encouragés à apporter des chaises de jardin et des couvertures, et des boissons et des tombolas seront disponibles à l’achat. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, cliquez sur ici.

« Nous attendons avec impatience les nombreux événements passionnants cet automne pour que toute la communauté JCA puisse célébrer ensemble », a déclaré Laura Pahl, directrice associée de la Joliet Catholic Academy.

Pour plus d’information veuillez contacter:

Joliet Catholic Academy : 1200 N. Larkin Avenue : Joliet, IL 60435 : Tél. : 815-741-0500 : jca-online.org