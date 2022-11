La Joliet Catholic Academy offre des conseils pour les dons de fin d’année 2022 – Shaw Local

Les dons de bienfaisance de fin d’année peuvent avoir un impact positif sur votre situation fiscale, votre plan successoral global et, en fin de compte, sur notre communauté en soutenant les étudiants de la Joliet Catholic Academy. Si vous envisagez de faire un don pour soutenir nos Angels et Hilltoppers actuels, voici quelques conseils du bureau de développement JCA :

Soutenez l’appel annuel de JCA

L’appel annuel est le fondement de la collecte de fonds pour maintenir la réussite scolaire au sein de notre école. La communauté scolaire composée de parents, d’anciens élèves, de professeurs/personnel et d’amis contribue financièrement pour aider à combler l’écart entre le coût de l’éducation d’un élève et le coût des frais de scolarité. Les frais de scolarité de JCA ne couvrent que 86% du coût réel de l’éducation d’un étudiant. En tant qu’école confessionnelle, notre mission est de limiter l’augmentation des frais de scolarité pour toutes les familles. Les donateurs peuvent désigner des fonds spécifiques tels que l’aide aux frais de scolarité, le plus grand besoin de l’école ou leur intérêt spécifique. Assurez-vous que les chèques sont datés et cachet de la poste au plus tard le 31 décembre 2022. JCA propose également l’appel annuel via un site Web de dons en ligne facile à naviguer et sécurisé : https://www.jca-online.org/annual-appeal/

Investissez dans un étudiant JCA par le biais du programme de bourses d’études sur le crédit d’impôt de l’Illinois : faites un don avant le 31 décembre 2022 pour que vos contributions soient prises en compte pour l’année d’imposition 2022

À la Joliet Catholic Academy, nous croyons comme vous que TOUT les enfants devraient avoir accès à l’école qui leur convient le mieux, quel que soit le revenu familial ou le code postal. Le programme de bourses d’études Invest in Kids Act est la politique et le programme exacts qui peuvent élargir les options éducatives de qualité pour les élèves de la maternelle à la 12e année dans le comté de Will. Nous avons besoin de votre soutien maintenant – vos voix, vos histoires et votre investissement dans les étudiants actuels de la JCA, afin que les futures générations d’anges et de Hilltoppers puissent continuer à avoir un impact dans le comté de Will et dans le monde entier.

Actuellement, 25 étudiants de JCA reçoivent des bourses Invest in Kids Act par l’intermédiaire d’Empower Illinois, notre organisation d’octroi de bourses d’études (SGO). 125 étudiants supplémentaires sont éligibles pour recevoir des bourses, totalisant plus de 1,5 million de dollars pour l’année scolaire 2021-2022. Déjà cette année, près de 5 millions de dollars ont été amassés pour les élèves du diocèse de Joliet grâce à la Loi sur l’investissement dans l’enfance.

Dons planifiés – Legacy Circle de JCA ; Donner à partir d’actifs et non de revenus

La grande majorité de la richesse de la plupart des gens se trouve dans leur base d’actifs – maisons, comptes de retraite, portefeuilles de titres de non-retraite, assurance-vie, etc. – par opposition à leur flux de revenus. Donner à partir de sa base d’actifs non monétaires présente généralement des avantages fiscaux bien plus importants qu’un don en espèces. La façon la plus simple de faire un don à partir de votre patrimoine consiste à faire un legs testamentaire ou fiduciaire. Donner des actions appréciées à long terme est une excellente façon fiscalement avantageuse de donner aujourd’hui. Il existe même des moyens de créer un flux de revenus à vie, de bénéficier d’un allégement fiscal aujourd’hui et de faire un don majeur à la Joliet Catholic Academy. Les legs, les fiducies caritatives, l’assurance-vie, les actifs de retraite, etc. – peuvent jouer un rôle énorme dans l’établissement ou la croissance des fonds de bourses d’études et / ou de la dotation de JCA. Pour de nombreux bienfaiteurs, il est plus facile de laisser 10 000 $, 25 000 $ ou 100 000 $ en legs que de faire un don pur et simple, par exemple. Les dons planifiés peuvent augmenter considérablement le montant principal des bourses d’études au fil du temps. Les intentions documentées de dons planifiés à JCA sont reconnues par l’inclusion du bienfaiteur dans le Legacy Circle de JCA, qui comprend plus de 50 anciens élèves et amis qui ont laissé une partie de leur héritage à JCA.

Je vous demande de rejoindre JCA en tant que donateur. Assurez-vous que cet héritage d’excellence dans l’éducation fourni par les Sœurs de Saint François de Marie Immaculée dans notre communauté depuis 1869, les Carmélites depuis 1933, et ensemble comme Joliet Catholic Academy depuis 1990 continue. C’est un GRANDE MISSION AUDACIEUSE ancrée dans la conviction simple que chaque enfant devrait avoir accès à des options éducatives de haute qualité.

Veuillez contacter le Bureau de l’avancement institutionnel de JCA à rquigley@jca-online.org ou au (815) 741-0563 pour plus d’informations sur les avantages de soutenir JCA.

Bénédictions continues,

Ryan Quigley ’03 Directeur de l’avancement institutionnel