La jolie côte dalmate de la Croatie attire les foules. Voici comment les éviter

(CNN) — Comme Venise, Barcelone et Prague, Dubrovnik est victime de son propre succès.

En 2019, plus de trois millions de touristes ont afflué dans la légendaire ville fortifiée le long de la côte dalmate de la Croatie et les autorités locales s’attendent à ce que ce nombre atteigne à nouveau ce point au cours des prochaines années alors que le tourisme mondial se remet de Covid-19.

Les foules pré-pandémiques et leur impact sur la ville historique étaient tels que l’UNESCO a menacé à un moment donné de révoquer le statut de patrimoine mondial de Dubrovnik.

L’augmentation du nombre de visiteurs a été en grande partie alimentée par le lancement d’un nouveau terminal de navires de croisière qui pourrait accueillir cinq navires à la fois et débarquer jusqu’à 10 000 passagers par jour et un aéroport international agrandi qui pourrait acheminer ces passagers vers et depuis leurs bateaux.

Comme si cela ne suffisait pas, une émission télévisée à succès mondial a attiré une toute nouvelle race de touristes.

“Avant” Game of Thrones “, la plupart des gens que je guidais s’intéressaient à l’art et à l’architecture, ce genre de choses”, explique Ivan Vukovic, guide vétéran de Dubrovnik. “Mais de plus en plus de gens voulaient juste des selfies aux endroits où ils avaient fait le show, comme Pile Gate et Fort Lovrijenac.

“Et nous avons eu un gros, gros problème avec les Instagramers nus faisant leur propre ‘marche de la honte’ sur les Escaliers des Jésuites.”

Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas visiter Dubrovnik – cela reste l’un des espaces urbains les plus cool de la planète Terre. Mais pour ceux qui aiment leur histoire, leur art et leur architecture avec beaucoup moins de monde, ces sept villes côtières croates alternatives offrent une ambiance similaire avec beaucoup moins de monde.

Pierre

À seulement une heure de route de Dubrovnik sur la côte, Ston est l’un des secrets les mieux gardés de la Dalmatie. Fondé par les anciens Illyriens, ce village balnéaire décontracté est réputé pour ses murs de pierre et ses incroyables fruits de mer.

Comme une version croate de la Grande Muraille de Chine, les remparts du XIVe siècle rampent sur une montagne derrière le village. Il faut quelques heures pour parcourir la structure fortifiée la plus longue d’Europe (3,5 miles/5,5 km), encore moins pour parcourir les remparts lors du marathon annuel de Ston Walls.

Une rue piétonne piétonne de la vieille ville de Ston regorge de cafés en plein air comme Konoba Bakus qui servent des spécialités de fruits de mer comme les huîtres de l’Adriatique, le risotto de seiche noire et les moules buzara. N’hésitez pas à vous attarder tout l’après-midi ; les locaux le font.

Trogir

La ville de Trogir ressemble plus à Venise qu’à tout autre endroit de la côte dalmate. rêveur4787/Adobe Stock

À une demi-heure de Split sur la côte, cette petite ville insulaire ressemble à une Dubrovnik miniature, façonnée par près de quatre siècles de domination vénitienne et parfaitement préservée. Entourée d’eau, Trogir ressemble plus à Venise qu’à tout autre avant-poste le long de la côte dalmate.

Lorsque Trogir a été nommée site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997, la citation décrivait la ville comme “un excellent exemple de ville médiévale… qui a conservé son tissu urbain à un degré exceptionnel et avec le minimum d’interventions modernes… en tous les aspects du paysage urbain.”

Même si vous n’aimez pas les rues pavées pittoresques et les promenades bordées de palmiers au bord de l’eau, la cathédrale Saint-Laurent – avec son clocher emblématique de style vénitien et son extravagant portail de Radovan – devrait mettre Trogir sur votre liste de seaux dalmates.

Primošten

Réputée pour son festival folklorique estival et ses courses d’ânes, Primošten est presque une autre ancienne ville insulaire. Pendant la Renaissance, les habitants ont construit une chaussée étroite qui relie leur maison insulaire au continent.

Les ruelles étroites de la ville abritent des boutiques d’artisanat, des boutiques de vêtements uniques et des restaurants traditionnels konoba. S’élevant au-dessus de leurs toits de tuiles rouges, l’église Saint-Georges domine une colline avec une vue imprenable sur l’Adriatique.

De l’autre côté de la chaussée se trouvent Mala Raduča et d’autres plages de sable et un arrière-pays rempli de vignobles qui produisent certains des meilleurs vins de Croatie.

Biograd na Moru

S’étendant sur une petite péninsule, Biograd possède une autre vieille ville médiévale fortement influencée par des siècles de domination vénitienne. Mais sa véritable force est l’accès à l’Adriatique.

En tant que l’un des pôles nautiques de la côte dalmate, Biograd offre de nombreuses possibilités de sorties sur l’eau. Des excursions d’une journée de plongée sous-marine et avec tuba partent tous les jours pour le parc national de Kornati et sa myriade d’îles préservées.

De retour en ville, Marina Šangulin est la base de plusieurs sociétés de location de yachts proposant une variété de bateaux à moteur et à toile. Vous pouvez également louer des planches à pagaie et voler entre les criques pittoresques au sud de la vieille ville.

Zadar

Zadar est situé à seulement quelques heures du parc national des lacs de Plitvice. Mésange Leonid/Adobe Stock

Située entre un port photogénique rempli de yachts et l’Adriatique parsemée d’îles, la vieille ville de Zadar offre un cadre tout aussi magique que Dubrovnik.

D’un forum romain en ruine et d’églises romanes à ses solides murs vénitiens et une structure occasionnelle de l’ère communiste qui semble presque vintage, l’architecture de la vieille ville est un mélange des différentes personnes qui ont gouverné Zadar au fil des ans.

Alfred Hitchcock a un jour fait remarquer que Zadar avait le plus beau coucher de soleil qu’il ait jamais vu. Et il y a quelque chose de spécial dans la ville au crépuscule lorsque les lumières scintillent autour du port, l’orgue de mer au bord de l’eau joue un air généré par les vagues et les cafés et bars de la vieille ville prennent vie.

Au-delà de ses propres attractions, Zadar est une base idéale pour visiter Nin médiévale (première capitale royale de Croatie), sauter à l’élastique depuis l’imposant pont Maslenički ou faire de la randonnée et de l’escalade dans les gorges de Paklenica. Et ce n’est qu’à deux heures de route des piscines turquoise et des cascades abondantes du parc national des lacs de Plitvice.

Diviser

Entourée d’usines et de banlieues tentaculaires, Split n’est pas la destination dalmate la plus attrayante. Pourtant, la deuxième plus grande ville de Croatie offre de quoi méditer.

La fierté et la joie de la ville sont le palais de Dioclétien, érigé au 4ème siècle après JC par un empereur romain paranoïaque qui était certain qu’il serait assassiné s’il ne quittait pas la capitale impériale et s’entourait de murs imprenables.

Un site du patrimoine mondial de l’UNESCO à lui tout seul, le palais est comme une petite ville. Aujourd’hui encore, plus de 3 000 personnes vivent à l’intérieur de ses murs extérieurs massifs. Ne manquez pas les caves massives, en particulier l’interface graveleuse avec des parties qui n’ont pas encore été excavées – une coupe transversale de déchets résidentiels déposés sur 1 700 ans.

Le front de mer de Split grouille de ferries à destination des îles populaires de l’Adriatique comme Brač, Hvar et Vis, d’une beauté extravagante, où “Mamma Mia ! Here We Go Again” a été filmé sur place (plutôt que dans la vraie Grèce).

Située dans un cadre semblable à un parc à la périphérie de la ville, l’ancienne ville romaine de Salona conserve un grand amphithéâtre, des thermes, une basilique et de nombreuses autres structures. Au sommet d’une montagne voisine se dresse la forteresse de Klis, un imposant château médiéval autrefois occupé par les Templiers et la ville mythique de Meereen dans Game of Thrones.

Pula

L’arène romaine de Pula. Vilam/Adobe Stock

L’une des villes les plus septentrionales de la côte croate, Pula se trouve le long de la bordure ouest de la péninsule d’Istrie, non loin de Venise. Un château Renaissance en forme d’étoile couronne la vieille ville. Mais la renommée de Pula réside dans les reliques romaines.

Près de 2 000 ans après sa construction, Pula Arena reste l’une des structures romaines les mieux conservées au monde. De nos jours, le stade colossal accueille des pièces de théâtre, des concerts et le festival annuel du film de Pula en plein air.

Avance rapide vers l’ère communiste, l’intrigant Memo Museum Pula propose une promenade dans le passé de la vie quotidienne dans la Yougoslavie de Tito, dont la Croatie faisait autrefois partie. Pula est également la porte d’entrée des îles du parc national de Brijuni avec ses plages, ses sentiers de randonnée, son parcours de golf et son parc safari.

Dubrovnik

Si vous ne pouvez pas résister à l’attrait de Dubrovnik, certaines choses peuvent rendre votre visite plus facile.

Bien que séjourner dans une location à court terme ou dans un petit hôtel à l’intérieur des murs de la ville puisse sembler être le summum de la romance (et c’est le cas), cela implique souvent de monter vos bagages sur des centaines d’escaliers en pierre. Pendant ce temps, ceux qui ont des voitures de location découvriront que le parking le plus pratique coûte environ 100 USD par jour.

L’alternative est de rester juste à l’extérieur des murs dans une location ou un hôtel (comme le Hilton Imperial) qui propose un parking gratuit. Ou n’avez tout simplement pas de véhicule; les services d’autobus locaux sont rapides, fréquents et efficaces, tout comme les taxis et les covoiturages. À moins de 1 USD par kilomètre, les tarifs Uber vers la vieille ville tournent autour de 8 USD depuis le port de croisière et de 27 USD depuis l’aéroport international.

Etant donné le climat méditerranéen doux de la côte dalmate, vous n’avez pas besoin de beaucoup de vêtements. Gardez donc vos bagages au minimum, surtout si vous séjournez à l’intérieur des murs.

Évitez les foules les plus denses en explorant la vieille ville avant et après la marée haute quotidienne des passagers des navires de croisière. Se promener dans les rues en calcaire poli est particulièrement agréable à l’aube ou en fin de soirée.

Engagez un guide pour une visite à pied. Pas seulement pour l’histoire et l’architecture locales, mais aussi pour savoir comment Dubrovnik a résisté à la guerre civile qui a suivi l’éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990 et à quoi ressemble la vie aujourd’hui pour ceux qui vivent encore à l’intérieur des murs.