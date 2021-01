Même en cette année sombre, il y a eu des moments de légèreté, de croissance et de joie totale.

Nous avons demandé aux lecteurs de nous envoyer des photos et des vidéos qui capturent les moments positifs de cette année pandémique. Nous avons reçu plus de 750 soumissions du monde entier – de la Chine à l’Australie, du Mexique à l’Italie et à travers les États-Unis.

Vous nous avez montré des mariages joyeux et des naissances émotionnelles, la merveille de la nature et la grâce tranquille de la solitude. Vous avez partagé des retrouvailles en larmes avec les grands-parents et la tendresse qui accompagne une grande perte. Par-dessus tout, les soumissions ont montré une appréciation pour les expériences et les liens qui donnent un sens à la vie.

RONALD CROOKS, ST. LOUIS

Retrouvez-nous sur le parking

Pendant plusieurs années, mon mari et moi avons apprécié un déjeuner hebdomadaire avec l’un de nos meilleurs amis. En 2020, nous avons dû trouver une solution de contournement pour pouvoir perpétuer cette tradition. Notre solution était de se garer (parfois illégalement) avec les extrémités arrière de nos voitures face à face et de déjeuner dans un restaurant local. Responsablement éloignés les uns des autres, nous avons déjeuné comme celui-ci presque chaque semaine d’avril à nos jours. Ne pas pouvoir être avec les gens que nous aimons a peut-être été l’aspect le plus bouleversant de la pandémie pour mon mari et moi. De cette manière, nous avons pu continuer à entretenir des contacts personnels significatifs et même à soutenir les restaurants locaux en difficulté en même temps.