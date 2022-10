La joie revient dans les festivals indiens alors que les jours sombres de Covid-19 s’estompent

Après une interruption de deux ans induite par Covid, il y a enfin un peu de répit car cette fois-ci, la saison des fêtes bat son plein. Alors que l’été fait ses derniers adieux, le chaos règne dans tous les coins et recoins. La joie festive semblait inévitable la semaine dernière avec des soirées dandiya et des pandals Pujo dans tout le pays.

À Delhi, CR Park était plein de pandals Pujo, ainsi que de nombreux autres endroits. Les pandals étaient parés dans toute leur splendeur et les rues étaient remplies de stands de nourriture et de jouets. Avec une augmentation attendue du nombre de fidèles, les comités Pujo sont entrés en action et ont réussi à en tirer le meilleur parti. Pour quelqu’un qui aime les festivités, voir les rues et les routes animées était un pur délice. Les marchés étaient pleins de familles souriantes et bavardes. Les rues débordaient de vie et de lumière, après un très long moment.

Une image de Puja pandal à CR Park, New Delhi.

D’autre part, les passionnés de dandiya étaient occupés à célébrer les nuits Garba. La célébration de Navratri de neuf jours est consacrée à la déesse Durga et est célébrée avec grandeur à travers le pays.

Cela survient alors que les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour les gens du monde entier. La pandémie a fait des ravages, car beaucoup ont perdu des êtres chers. Mais comme chaque nuit est suivie d’une lumière matinale, les nuages ​​sombres de la pandémie semblent enfin s’être apaisés.

Cependant, cette fois, il y a eu un léger changement dans la célébration par rapport à l’époque pré-covid. Lors de plusieurs soirées pandals et garba / dandiya, des personnes ont été vues portant des masques et portant des désinfectants pour les mains.

Non seulement Delhi, mais Bengaluru a également célébré les festivals avec toute la grandeur. Plus de 30 événements dandiya différents ont eu lieu dans toute la ville. L’excitation ne s’est pas limitée aux terrains de Mela. Plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux montraient des passagers de l’aéroport en train de se lancer dans une danse impromptue du garba. Le clip a été partagé par l’utilisateur de Twitter Divya Putrevu et montre un groupe de passagers entrant dans une danse Garba très inattendue mais joyeuse.

Un incident similaire a également eu lieu à l’aéroport de Mumbai où un groupe de personnes a été vu en train de jouer Garba sur la chanson de Bollywood “Chogada”.

Faites-leur confiance quand ils disent que tout peut arriver à Bangalore!

Avait mon @peakbengaluru moment encore à @BLRAirport

Événement fou par le personnel! C’est beau de voir des voyageurs au hasard se rassembler juste pour jouer à Garba. pic.twitter.com/lpthAe933L — Divya Putrevu (@divyaaarr) 29 septembre 2022

Dernières nouvelles : cela se passe à l’aéroport de Mumbai en ce moment. @ShivAroor @CSMIA_Official ❤️ pic.twitter.com/bvkoQT1stL — Nikhil Chinapa (@nikhilchinapa) 4 octobre 2022

Même si Dussehra marque la fin de Navratri et de Durga Pujo, il reste encore beaucoup à faire. Le mois mène maintenant à Diwali – la fête des lumières. Avec le début des célébrations de Diwali, les rues sont généralement alignées avec une chaîne d’ampoules, souvent installées par un temple local. Enfin, après deux ans, il n’y aura plus de coins sombres et les gens célébreront le festival avec le même zèle et la même joie.

Les gens sont maintenant enfin revenus à l’échelle originelle de la joie festive après deux ans d’obscurité dans le monde. Cela a été un long combat de deux ans pour arriver à un point où nous pourrions célébrer ces festivals. Il y a deux ans, on se demandait si ces célébrations reviendraient un jour. Cette année, comme ils le font, cela semble surréaliste et écrasant. Alors que nous célébrons ces festivals, gardons également dans nos pensées ceux qui ont perdu des êtres chers au cours des deux dernières années, et espérons et prions pour que nous puissions continuer à célébrer ces festivals dans toute leur gloire à l’avenir.

