La joie LGBTQ est plus importante que jamais en cette Fierté 2021. Voici pourquoi.

Imaginez que l’équipe de baseball de votre lycée vous interdise de jouer. Votre DMV local vous interdisant de changer le nom sur votre permis de conduire. Vos voisins vous détournent des yeux en public.

La communauté transgenre est confrontée quotidiennement à de telles difficultés – sans parler d’une vague de législation discriminatoire. Les personnes trans sont comme Sisyphe, qui lancent toujours un rocher sur une colline sans fin.

Mais que se passerait-il si cette colline n’était pas si intimidante après tout, et qu’ils recevaient des encouragements, des sourires et du soutien en cours de route ?

Face au traumatisme, les personnes trans – et la communauté LGBTQ en général – persévèrent souvent et trouvent de la joie. Les experts disent que les deux sont inextricablement liés et mettre l’accent sur la joie LGBTQ ce mois de la fierté est particulièrement crucial compte tenu de la vague de persécution récente contre la communauté.

« Nous sommes tous humains » : un adolescent transgenre écrit un livre pour enfants sur l’inclusivité avant la fierté Cet adolescent transgenre a co-écrit « A Kids Book About Being Inclusive » dans l’espoir d’inspirer les enfants du monde entier. Vidéo du personnel, USA AUJOURD’HUI

« Il est non seulement important mais essentiel de célébrer », déclare Sara Warner, directrice du programme d’études LGBT de l’Université Cornell. « Notre plaisir est notre résistance à la haine, à l’homophobie/transphobie et à la peur des individus et des communautés LGBT. »

La joie aidera la communauté à prospérer, mais elle doit d’abord survivre, en particulier les plus jeunes. Selon The Trevor Project, 42% des jeunes LGBTQ « ont sérieusement envisagé » le suicide l’année dernière. Plus de la moitié d’entre eux étaient des jeunes transgenres et non binaires.

Au moins 27 personnes transgenres ou de genre non conforme ont été tuées jusqu’à présent en 2021, selon la Human Rights Campaign. Les femmes transgenres noires et latines sont les plus à risque.

« Notre survie dépend de notre capacité à trouver des moyens de créer de la joie pour nous-mêmes, de rire ensemble et de partager des idées qui ne peuvent provenir que d’une véritable connaissance de nous-mêmes », a déclaré Alex Schmider, directeur associé de la représentation transgenre chez GLAAD.

Juin, qui est le mois de la fierté, est le meilleur moment pour explorer la joie.

Face à la persécution, les personnes trans – et la communauté LGBTQ en général – persévèrent, afin de retrouver la joie enfouie dans le traumatisme. Les experts disent que les deux sont inextricablement liés.

La fierté a commencé comme une manifestation devant le Stonewall Inn en 1969 à New York. Le mot « protestation » n’évoque peut-être pas d’images joyeuses – mais il devrait le faire.

« Nous savons que lorsque la première brique a été jetée à Stonewall, cela a également été décrit comme étant en colère ou, antagoniste, ou résistance et s’élever. Mais c’était aussi un acte de joie », SA Smythe, professeur adjoint au Département d’Afrique American Studies à UCLA, dit.

Warner ajoute: « Lorsque la police, équipée d’équipements tactiques, a pris d’assaut le Stonewall Inn, les clients – dont beaucoup de jeunes sans-abri et de femmes trans de couleur – ont riposté avec les armes les plus puissantes dont ils disposaient: leur sens de l’humour. Certains bras liés dans un chœur et chantaient des chansons sales, tandis que d’autres menaient la police dans une chasse aux oies sauvages à travers les rues byzantines du West Village. »

SA Smythe, professeur adjoint au Département d'études afro-américaines de l'UCLA

La fierté offre un moment pour célébrer et s’asseoir avec cette histoire, entouré d’autres personnes LGBTQ.

« C’est exactement le moment où nous trouvons la parenté queer et les causes queer et célébrons cela collectivement », a déclaré Smythe. « Parce que nous n’obtenons pas seulement de la joie, nous arrivons également à comprendre de quoi nous parlons, comment nous nous déplaçons en solidarité les uns avec les autres. Et c’est un exercice super joyeux. »

L’idée de trouver de la joie au milieu d’un traumatisme est liée au mouvement des droits civiques et à Black Lives Matter. « Pour les personnes de couleur noires, autochtones et LGBTQ, l’oppression est aggravée par la violence de la suprématie blanche, la discrimination systémique et le racisme anti-noir », a déclaré Warner.

Ne vous laissez pas tromper par les drapeaux arc-en-ciel : les représentations joyeuses de personnes homosexuelles dans le divertissement sont rares.

Les séries télévisées et les films axés sur les personnes transgenres se concentrent historiquement sur la tragédie – pensez à « Boys Don’t Cry » et « Dallas Buyers Club ». La même chose peut être dite pour la grande communauté LGBTQ, comme avec « Brokeback Mountain ».

« J’aimerais voir plus de programmes célébrant la gaieté, la joie et le plaisir », a déclaré Warner. « Avec autant de points d’édition, de télévision, de chaînes, de séries par abonnement et de modes de diffusion publics, cela se produit. »

Des séries comme « Saved by the Bell » sur Peacock et « First Day » sur Hulu remettent en question ce récit négatif, selon Schmider.

Des séries comme « Saved by the Bell » sur Peacock (photo) remettent en question le récit transgenre négatif. Chris Haston/Paon

« Lorsque nous sommes confrontés à un monde qui rend si inutilement difficile d’être nous-mêmes, voir la joie trans, rire ensemble, apprécier qui nous sommes, peut nous aider à traverser ces moments », a déclaré Schmider. « Invitant les gens à se connecter avec nos expériences et à rire avec nous, pas avec nous, ce qui a toujours été le cas. »

La star de « Grey’s Anatomy » Jake Borelli a regardé tout « RuPaul’s Drag Race » pendant la pandémie et est toujours à la recherche de divertissement LGBTQ à consommer. Il a également joué dans le film de Freeform « The Thing About Harry » l’année dernière.

« Cela, pour moi, était la quantité parfaite de joie », a déclaré Borelli à propos du film. « C’était l’histoire queer parfaite, dans le sens où il s’agissait de personnes queer, mais elle ne traitait pas de la honte et ne traitait pas de la sortie. Elle traitait de l’amour. Et j’espère que plus de films comme celui-ci fait ou des arcs narratifs plus grands dans des émissions de télévision, ce serait merveilleux. »

Comme dans la vraie vie, la joie et le chagrin s’entrelacent dans des nœuds compliqués.

« Le contenu queer joyeux peut contenir de la douleur et des traumatismes. Il est important de reconnaître notre histoire », a déclaré Warner. « Le problème est de savoir comment nous traitons les blessures et comment nous célébrons notre épanouissement malgré cela. »

Schmider est d’accord et dit qu’une plus grande diversité dans les coulisses ne fera que pousser cette notion plus loin.

Regarder un enfant trans frapper un coup de circuit à l’écran pourrait alimenter une plus grande acceptation hors écran.

« Les personnes trans, et tout le monde, ont besoin de nous voir vivre notre vie et prospérer malgré le mal qui nous est infligé, montrant notre résilience et notre refus de nous plier aux pressions d’être inauthentiques envers nous-mêmes », a déclaré Schmider.