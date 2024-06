La joie israélienne lors du sauvetage des otages n’est pas diminuée par les regrets suscités par les victimes palestiniennes | Israël

Huit mois après les horreurs du 7 octobre, samedi a été un jour rare et joyeux en Israël après que quatre otages ont été sauvés en toute sécurité de Gaza lors d’une opération des forces spéciales.

Des fêtes de rue ont eu lieu dans tout le pays ; la manifestation hebdomadaire à Tel Aviv exigeant que le gouvernement conclue un accord avec le Hamas pour libérer les 120 prisonniers restants a été revigorée par cette nouvelle. Les médias israéliens ont célébré les retrouvailles de la festivalière de Nova Noa Argamani avec sa mère en phase terminale et ont annoncé la triste nouvelle que le père d’un autre otage libéré de Nova, Almog Meir Jan, était décédé quelques heures seulement avant que son fils n’arrive chez lui dans un hélicoptère militaire.

Meir Jan est le seul des quatre à avoir fait un commentaire public jusqu’à présent, déclarant samedi à la radio publique Kan Radio : « Merci, merci à tout le monde. Je vais bien. Je suis avec ma famille qui me soutient. Les membres des familles des otages ont déclaré que leurs proches étaient au courant, lorsqu’ils étaient en captivité, du mouvement de protestation populaire qui faisait pression sur le gouvernement pour qu’il les ramène chez eux.

Les Israéliens célèbrent le sauvetage de quatre otages du festival Nova à Gaza – reportage vidéo

La planification minutieuse et la collecte de renseignements pour la mission, le courage des troupes au sol et le regain de moral du public et de l’armée qui l’a accompagné ont été sans cesse disséqués : l’opération de samedi restera probablement dans les mémoires comme l’un des sauvetages les plus audacieux de l’histoire israélienne, attirant comparaisons avec le célèbre raid sur l’aéroport d’Entebbe en 1976.

Au milieu d’une telle catharsis, après huit mois de nouvelles constantes selon lesquelles de plus en plus d’otages sont morts, il y avait peu de marge en Israël pour les souffrances renouvelées à Gaza que l’opération a provoquées. Au total, 274 personnes ont été tuées et 696 autres blessées, selon les médecins présents dans le territoire palestinien dévasté, la majorité lors de frappes aériennes qui ont permis aux commandos de s’échapper après qu’un de leurs véhicules soit tombé en panne sous le feu des militants.

Même un article du Haaretz – le principal journal de gauche d’Israël – a mentionné les morts palestiniennes uniquement dans le contexte de la manière dont elles pourraient nuire davantage à l’image d’Israël sur la scène internationale, qualifiant l’opération de « succès vertigineux » dont « le prix aurait pu être beaucoup plus lourd » après un Un officier des opérations spéciales a été tué.

Le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de différence entre les victimes civiles et celles des militants, mais des images et des vidéos graphiques de la scène à Nuseirat et dans un hôpital local suggèrent que des dizaines de femmes et d’enfants figuraient parmi les morts et les mourants. Ben Saul, rapporteur spécial de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme, a suggéré que l’opération pourrait être considérée comme un crime de guerre si l’on anticipait « que les pertes civiles seraient excessives ».

Mairav ​​Zonszein, analyste israélien principal au groupe de réflexion International Crisis Group, a déclaré que les morts palestiniennes au cours de la mission de sauvetage n’auraient probablement pas beaucoup d’impact sur l’opinion publique israélienne.

« Il y a eu tellement de morts et de destructions, et la crise à Gaza et avec le Hezbollah ne s’est jamais atténuée… C’est un moment de soulagement majeur. Tout le monde a pleuré en apprenant que quatre otages étaient libres », a déclaré Zonszein.

« Les gens ne se sont pas toujours souciés du nombre de victimes palestiniennes, et les médias n’en parlent pas vraiment, donc je ne m’attendrais pas à ce qu’ils commencent à s’en soucier maintenant, alors qu’il s’agit d’une opération de sauvetage. Comme nous l’avons vu auparavant, il y a un récit israélien dans la guerre et un récit international, et ils ne se rejoignent pas vraiment. »

Le sauvetage, samedi, d’Argamani, 25 ans, Meir Jan, 21 ans, Andrey Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 40 ans, n’est pas le premier sauvetage réussi du conflit. Le soldat Ori Magidish, âgé de dix-huit ans, a été rapatrié chez lui en octobre lors d’une opération au cours de laquelle deux militants du Hamas ont été tués, selon l’armée israélienne, et un raid similaire à Rafah en février a permis de libérer deux hommes âgés du kibboutz Nir Yitzhak lors d’une mission. qui aurait fait au moins 67 morts parmi les Palestiniens.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, insiste depuis longtemps sur le fait que la pression militaire, plutôt qu’une libération des otages et un accord de cessez-le-feu, est le meilleur moyen de ramener les prisonniers restants chez eux – une position largement considérée comme politiquement motivée.

Le soutien du public aux négociations reste fort ; Un sondage du mois dernier suggère que la majorité des Israéliens donnent la priorité à un accord plutôt qu’à une action militaire. Dimanche, le Hamas a affirmé sans preuve que trois autres otages avaient été tués lors de l’opération de sauvetage, dont un citoyen américain.

«Si quelqu’un croit que l’opération d’hier dispense le gouvernement de la nécessité de parvenir à un accord, il vit un fantasme. Le contraire est vrai. La joie suscitée par le sauvetage réussi des quatre n’a fait que démontrer la nécessité d’un accord. Il y a des gens qui ont besoin d’être sauvés, et le plus tôt sera le mieux », a écrit le chroniqueur Nahum Barnea dans le quotidien israélien de centre-droit Yedioth Ahronoth.

Netanyahu a également été largement critiqué dans son pays pour avoir capitalisé sur la mission de sauvetage réussie, enfreignant la convention du Shabbat pour rencontrer les otages libérés et poser pour des photos. Il n’a pas encore rencontré ni contacté de nombreuses familles d’otages dont les proches sont toujours portés disparus ou ont été tués.

Avi Marciano, le père de l’otage décédé Noa Marciano, âgé de 19 ans, a écrit sur sa page Facebook : « Quand la fin est mauvaise, le Premier ministre ne se présente pas. Il n’appelle pas non plus.