La joie et l’anxiété se heurtent alors que les Marocains se tournent vers le match de Coupe du monde avec la France

À Casablanca, une jeune femme a déclaré qu’elle n’arrêtait pas de rêver que le Maroc avait perdu, se réveillant en sueur moite après nuit, alors que son amie dévorait tellement de contenu de football sur les réseaux sociaux chaque nuit avant de se coucher qu’elle a vu l’un des joueurs sourire triomphalement dans son sommeil. Et dans la ville de Ksar el Kebir, au milieu des champs de fraises et des basses collines verdoyantes du nord du Maroc, les gens suppliaient Dieu pour le héros de leur ville natale, le défenseur vedette Achraf Hakimi, de leur donner une raison de perdre à nouveau la tête de joie.

Aux yeux du monde, le Maroc – un pays de 37 millions d’habitants dans le nord-ouest de l’Afrique, mieux connu internationalement pour le tourisme que pour le sport – n’était jamais censé aller aussi loin. Puis il a bouleversé l’Espagne (qui a occupé le nord du Maroc pendant des décennies) lors des huitièmes de finale de la semaine dernière. Puis il a assommé le Portugal (qui a envahi le Maroc dans les années 1400) samedi en quarts de finale, devenant la première équipe arabe ou africaine à atteindre les demi-finales.

Tout à coup, le Maroc était l’opprimé ultime, la princesse de conte de fées, le rajeunisseur de la solidarité panarabe et africaine, le champion des colonisés du monde contre les colonisateurs du monde – porteur de rêves, ruineur de sommeil.

Petit guide de la Coupe du monde 2022 Carte 1 sur 9 Qu’est-ce que la Coupe du monde ? L’événement quadriennal oppose les meilleures équipes nationales de football pour le titre de champion du monde. Voici une introduction au tournoi masculin 2022: Où se tient-il ? L’hôte de cette année est le Qatar, qui en 2010 a battu les États-Unis et le Japon pour remporter le droit d’organiser le tournoi. Que ce soit une compétition honnête reste en litige. C’est quand ? Le tournoi s’est ouvert le 20 novembre, lorsque le Qatar a affronté l’Équateur. Au cours des deux semaines qui suivent, quatre matchs seront joués la plupart des jours. Le tournoi se termine avec la finale le 18 décembre. Une Coupe du monde d’hiver est-elle normale ? Non. La Coupe du monde a généralement lieu en juillet. Mais en 2015, la FIFA a conclu que les températures estivales au Qatar pourraient avoir des conséquences désagréables et a accepté de déplacer le tournoi aux mois relativement supportables de novembre et décembre. Combien d’équipes sont en compétition ? Trente deux. Le Qatar s’est automatiquement qualifié en tant qu’hôte, et après des années de matches, les 31 autres équipes ont obtenu le droit de venir jouer. Rencontrez les équipes ici. Comment fonctionne le tournoi ? Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre. Lors de la phase d’ouverture, chaque équipe affronte une fois toutes les autres équipes de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Après cela, la Coupe du monde est un tournoi à élimination directe. Comment puis-je regarder la Coupe du monde aux États-Unis ? Le tournoi sera diffusé sur Fox et FS1 en anglais, et sur Telemundo en espagnol. Vous pouvez le diffuser en direct sur Peacock ou sur des services de streaming qui proposent Fox et FS1. Voici comment regarder chaque match. Quand auront lieu les jeux ? Le Qatar a trois heures d’avance sur Londres, huit heures sur New York et 11 heures sur Los Angeles. Cela signifie qu’il y aura des coups d’envoi avant l’aube sur la côte est des États-Unis pour certains matchs, et des débuts en milieu d’après-midi pour les matchs de 22 heures au Qatar. Vous avez d’autres questions ? Nous avons plus de réponses ici.

















Pour de nombreux Marocains, le match de mercredi est devenu l’occasion de montrer ce que personne ne peut faire.

“En tant que pays en développement et ancienne colonie, et pour les pays du tiers monde en général, il y a cette idée que nous ne pouvons pas accomplir grand-chose”, a déclaré Salahdine Hamidi, un conseiller municipal de Ksar el Kebir, où des banderoles avec la photo de l’équipe étaient accrochées. les drapeaux de la ville et du Maroc ornaient les cafés et les motos. “Il est important de leur prouver qu’ils ont tort.”

Ses collègues ont décrit les efforts déployés dans la ville et au-delà pour développer les talents du football marocain : nouvelles académies sportives, nouveaux stades (dont deux portant le nom de M. Hakimi) et nouveaux programmes de formation. Ils ont souligné que le Maroc avait apporté à la fois du talent et de la stratégie à chaque match de Coupe du monde à Doha, au Qatar, et pas seulement de la chance. Ils ont dit que le Maroc avait une chance équitable contre la France, championne du monde en titre.