La joie des parents de Madeleine McCann alors qu’une enquête de 13 millions de livres sterling sur sa disparition obtient 300 000 livres supplémentaires pour maintenir la recherche en vie

LES parents de Madeleine McCann se sont vu offrir une nouvelle bouée de sauvetage dans la chasse à leur fille, car la police a reçu plus de temps et d’argent pour continuer à chercher.

On craignait que l’enquête sur la disparition de Maddie ne soit suspendue ce mois-ci au milieu d’un nouveau Premier ministre, ministre de l’Intérieur et chef de la police métropolitaine.

Les parents de Madeleine McCann, Kate et Gerry McCann Crédit : PA

Maddie a disparu lors de vacances en famille au Portugal il y a plus de 15 ans Crédit : PA : Association de la presse

Cela aurait empiré plus d’agonie sur sa mère et son père Kate et Gerry, déjà sous le choc de la perte récente d’une longue bataille amère en diffamation contre un ancien flic de la police portugaise qui a prétendu à tort qu’ils pourraient être responsables de la mort accidentelle de leur fille et couvrir de son corps.

Mais maintenant, le couple peiné de Rothley, dans le Leicestershire, a “salué” la promesse de Scotland Yard de poursuivre la recherche de Maddie, qui a disparu lors de vacances en famille au Portugal il y a plus de 15 ans.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré aujourd’hui à The Sun Online: “Les ministres ont précédemment approuvé une demande de financement de 302 470 £ pour cet exercice (2022/23) conformément à nos processus de subventions spéciales.”

Alors que la somme demandée par Scotland Yard a reçu le feu vert de la nouvelle ministre de l’Intérieur Suella Braverman – garantissant de l’argent pour l’enquête portant le nom de code Operation Grange jusqu’au début avril 2023 au moins – elle est en baisse de près de 50 000 £ par rapport au précédent financier année (349 328 £).

Cette différence de coût pourrait payer les salaires annuels de deux nouvelles recrues PC.

Le cardiologue Gerry et le travailleur médical Kate, tous deux âgés de 54 ans, ont récemment déclaré qu’ils se félicitaient de l’aide renouvelée de la force suprême du pays, en disant: “Nous sommes reconnaissants du travail et de l’engagement continus des polices britannique, allemande et portugaise.

“C’est cet effort policier combiné qui donnera des résultats et nous apportera ces réponses.

“L’accent est maintenant mis à juste titre sur la recherche de Madeleine et de son ou ses ravisseurs.

“Nous espérons qu’avec l’aide du public, du travail acharné et de la diligence, nous pourrons éventuellement trouver les responsables de la disparition de Madeleine et les traduire en justice.”

Une source de Scotland Yard avait précédemment déclaré que l’enquête devrait se terminer cette année.

Mais un porte-parole a déclaré cette semaine que l’Op Grange, avec une équipe très réduite, “se poursuivait dans un avenir prévisible”.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a expliqué que le financement de l’enquête, qui a coûté aux contribuables près de 13 millions de livres sterling depuis sa création en mai 2011, était envisagé sur une base annuelle.

Le groupe de travail Maddie soumet un chiffre qu’il s’attend à dépenser – et jusqu’à présent, cette somme a toujours été approuvée.

Le représentant a ajouté que “comme il s’agit d’une question opérationnelle” pour le Met, la manière dont la subvention est dépensée ne peut être discutée.

“Ils ont soumis une demande de financement pour 2022/23 qui a maintenant été approuvée”, ont-ils ajouté.

Les McCann s’accrochent à une lueur d’espoir que Maddie pourrait encore être en vie. Elle aurait maintenant 19 ans.

PRINCIPAL SUSPECT

Le violeur allemand condamné Christian B, nommé en juin 2020 comme principal suspect de sa disparition, a été interrogé mais pas inculpé.

On dit qu’il n’y a pas suffisamment de preuves contre lui pour le moment. Il clame son innocence.

Maddie a disparu à l’âge de trois ans de son appartement familial à Praia da Luz en Algarve en mai 2005.

Elle avait été laissée dormir seule avec ses frères et sœurs jumeaux plus jeunes pendant que ses parents dînaient avec des amis dans un bar à tapas à proximité.

Les McCann ont été “déçus” par une décision rendue il y a deux semaines par la Cour européenne des droits de l’homme qui les a vus perdre le dernier tour de l’action civile contre le flic à la retraite Goncalo Amaral, qui avait initialement mené l’enquête sur la disparition de leur fille.

Ils tentent de le poursuivre en justice pour diffamation pour avoir suggéré qu’ils étaient impliqués dans un faux enlèvement – ​​des affirmations qu’il a publiées dans un livre de 2008 puis répétées dans des interviews avec les médias.

Ils ont remporté le procès initial, mais M. Amaral a fait appel et, en 2016, les juges portugais ont annulé la décision, incitant les McCann à faire appel devant la CEDH à Strasbourg.

Mais les juges européens ont rejeté l’appel, donnant au couple trois mois pour décider de faire à nouveau appel.

Dans un communiqué, Kate et Gerry ont déclaré: “Nous sommes naturellement déçus de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme annoncée aujourd’hui.

“Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons engagé des poursuites judiciaires il y a 13 ans contre M. Amaral, son éditeur et diffuseur.

« Nous avons agi pour une et une seule raison : les allégations infondées de M. Amaral avaient un impact préjudiciable sur la recherche de Madeleine.

“Si le public croyait que nous étions impliqués dans sa disparition, alors les gens ne seraient pas attentifs à d’éventuels indices et pourraient ne pas rapporter les informations pertinentes aux forces de l’ordre compétentes.”

Crédit : Alamy

Les McCann s’accrochent à une lueur d’espoir que Maddie pourrait encore être en vie Crédit : PA : Association de la presse