La joie des mamans alors que nous distribuons 20000 couvertures tricotées à la main pour les bébés prématurés

CUDDLING sa fille prématurée Skye dans une couverture tricotée par les lecteurs de Sun on dimanche, Nicole Amor a juré de la chérir pour toujours.

Skye est l’un des 20 000 bébés qui peuvent désormais être enveloppés dans les couvertures qui ont afflué après le lancement de notre appel Knit A Lot, Help A Tot.

Hannah Saunders dit que cela signifie « tellement » recevoir des couvertures tricotées à la main pour ses jumeaux Abel et Milton Crédits: 07836 551551

La fille de Nicole et Stuart, Skye, est l’un des 20000 bébés qui en recevront un Crédits: 07836 551551

Adara Stanswood a déclaré que recevoir une couverture pour le petit Teddie lui donnait l’impression que quelqu’un d’autre se souciait Crédits: 07836 551551

Nous nous sommes associés à Bliss, l’organisation caritative britannique dédiée aux bébés nés prématurément ou malades.

Mais comme tant de lecteurs ont fait un don, nous pouvons aider QUATRE autres organismes de bienfaisance.

Ce sont des bébés de soins spéciaux New Life pour les tout-petits prématurés; Ronald McDonald House Charities UK, qui fait en sorte que les familles restent dans des maisons lorsque leur enfant est hospitalisé; Camp Simcha, aidant les enfants malades et leurs familles dans la communauté juive; et Cherished Gowns UK, qui propose des vêtements fabriqués à partir de robes de mariée pour les bébés décédés.

‘PRENDRE SOINS DES PERSONNES’

La semaine dernière, nous les avons distribués aux mamans de tout le pays. Nicole, 29 ans, de Newbury, Berks, a déclaré: « Nous chérirons celui de Skye pour toujours. »

L’employée administrative Nicole et son fiancé Stuart Povey, 28 ans, un technicien en mécanique, ont accueilli Skye huit semaines plus tôt le 4 mars.

Nicole a déclaré: «L’hôpital a fait tout ce qu’il pouvait pour retarder son arrivée, mais elle est née à 3 lb 8 oz.

«Elle a développé une infection et on nous a dit de lui dire au revoir. C’était terrifiant. Elle a passé trois semaines en soins intensifs et une autre semaine dans l’unité de haute dépendance. Petit à petit, elle s’est améliorée.

Jennifer Kirkham a déclaré que les dons permettaient aux mamans de se sentir moins isolées Crédits: Paul Tonge

Hannah Watson a reçu sa couverture via notre partenaire caritatif, Bliss Crédit: The Sun

Nicole a obtenu le soutien de New Life, qui accorde des subventions aux hôpitaux pour acheter des équipements vitaux.

Elle a déclaré: «Lorsque vous restez à l’hôpital pendant des semaines, recevoir une couverture que quelqu’un d’autre a tricotée pour votre bébé vous donne l’impression que d’autres personnes prennent soin de votre enfant.»

Hannah Saunders, 37 ans, directrice de compte, également de Berkshire, est maman des jumeaux Abel et Milton, nés le 13 octobre, pesant respectivement 4 lb 10 oz et 5 lb 5 oz.

Elle a dit: «Les couvertures signifient tellement. C’est une touche personnelle, pas seulement des draps d’hôpital blancs. Cela vous donne vraiment l’impression que les gens soutiennent aussi vos enfants. »

Le fait de recevoir une couverture que quelqu’un d’autre a tricotée pour votre bébé vous donne l’impression que d’autres personnes prennent soin de votre enfant. Nicole Amor

Trevor Goodall, qui a créé New Life, distribuera des couvertures aux hôpitaux de Swindon, Basingstoke, Winchester et Reading.

Il a déclaré: «Tant d’efforts et d’amour ont été mis dans les conceptions. Ils aideront et réconforteront tant de petits bébés au cours de leurs premières semaines de vie. »

Hayley Erridge, de Cherished Gowns, qui a aidé 1,7 million de familles au cours des sept dernières années, a déclaré: «Toutes les couvertures feront une telle différence pour les parents qui n’ont pas des années pour se faire des souvenirs. Nous ne saurions trop remercier les lecteurs. »

Jon Haward, directeur exécutif de Ronald McDonald House Charities UK, a déclaré qu’il était «ravi» de recevoir les dons, et a ajouté: «Les familles avec des bébés en soins néonatals traversent une période particulièrement stressante, donc c’est merveilleux de leur donner le cadeau d’une couverture pour leur enfant.

L’un des organismes de bienfaisance à recevoir vos couvertures était New Life Special Care Babies in Reading. Crédit: The Sun

Daniel Gillis, chef des services au Camp Simcha, a déclaré: «Les unités néo-natales suggèrent souvent aux parents que leurs bébés devraient avoir quelque chose qui sent la maman et le papa dans l’incubateur pour aider à créer des liens. Ces couvertures seront un excellent moyen de le faire. »

Max Vuarnoz, qui a distribué les couvertures dans tout le pays avec son équipe de Move It Max, a ajouté: «C’était un honneur de transporter ces précieuses couvertures.»

Adara Stanswood, 29 ans, de Newbury, a eu Teddie trois semaines plus tôt le 8 février. Il pesait 7 lb 3 oz et est resté à l’hôpital pendant 48 heures avant d’être autorisé à rentrer chez lui.

Adara a déclaré: «Nous avons eu de la chance et n’avons pas eu à rester longtemps à l’hôpital avec Teddie, mais certains parents sont là depuis des mois et les couvertures donnent l’impression que quelqu’un d’autre se soucie aussi de votre bébé.»

Hannah Watson a reçu sa couverture via notre partenaire caritatif, Bliss. Ses jumeaux Edward et Arthur étaient attendus le 30 avril, mais sont arrivés deux mois et demi plus tôt, pesant un peu plus de 2 livres chacun.

« VRAIMENT CHAUFFANT LE CŒUR »

Ils ont passé leurs neuf premières semaines à recevoir des soins spécialisés à l’hôpital pour enfants de Leeds, mais seront bientôt prêts à être transférés dans une salle plus proche de leur domicile, à Harrogate.

Ils seront enveloppés dans les couvertures tricotées par nos généreux lecteurs lorsqu’ils le feront.

Le personnel de Cherished Gowns UK, à Douvres, a été étonné du nombre de dons Crédit: The Sun

Hannah, 32 ans, qui conduit 40 minutes chaque jour avec son mari Sam, 31 ans, pour être au chevet de leurs fils, a déclaré: «Vous obtenez beaucoup de soutien de la part de vos proches, mais savoir que les étrangers ont cette empathie est vraiment réconfortant.

L’administrateur des ventes Jennifer Kirkham, 32 ans, d’Ilmington, Warks, avait Harry à 31 semaines le 31 mars. Il ne pesait que 4 lb 1 oz.

Elle a dit: «J’avais très peu pour Harry, même les couches étaient trop grandes, donc les couvertures sont quelque chose dans lequel vous pouvez les câliner et qui semble moins isolant.