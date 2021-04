DIX chauffeurs de bus chanceux célèbrent après avoir récolté 1 million de livres sterling à la loterie nationale – mais n’ont AUCUN projet de retraite.

Les neuf chauffeurs et leur secrétaire d’entreprise ont tous empoché 100000 £ et prévoient maintenant de se lancer dans de nouvelles voitures, de rembourser leurs hypothèques et de partir en vacances de luxe.

Kenneth Devlin, John Nunn, Les Kirkaldy, Scott Janczuk et Sherry Haughin célèbrent et récoltent 1 million de livres sterling

On peut même maintenant réaliser leur rêve de posséder un camping-car.

Le syndicat – appelé Plan B parce qu’ils ne pouvaient pas penser à un autre nom – est basé à Stagecoach, à Carlisle, Cumbria.

Et chacun d’entre eux prévoit de continuer à conduire les clients dans la ville.

Grand-père et père de trois enfants, Kevin Davidson, 50 ans, a déclaré: «C’est une somme d’argent qui change la vie de chacun de nous et nous avons tous des projets différents.

«Certains membres du syndicat ont d’abord pensé qu’ils pourraient prendre leur retraite – mais ont ensuite décidé de ne pas le faire.

«Nous aimons tous notre travail – certains d’entre nous étaient même de retour au travail le jour où nous avons appris que nous avions gagné. Aucun de nous ne rêverait d’annuler nos quarts de travail – nous pensons trop à nos clients pour le faire et ne voudrions jamais laisser tomber personne. »

‘CHANGER MA VIE’

L’âge du syndicat varie de 30 à 65 ans et ils sont tous basés au dépôt de bus Stagecoach Carlisle.

Il s’agit de Kenneth Devlin, Sherry Haughin, Kevin Davidson, David Taylor, Darren Robson, Philip Dunn, Les Kirkaldy, Scott Janczuk, John Nunn et la secrétaire de l’entreprise Susan Kilgour.

Kevin, pilote depuis 16 ans, a ajouté: «Cet argent changera considérablement ma vie et me permettra simplement de vivre plus confortablement.

«Cela élimine tous les soucis financiers.»

Le syndicat a débuté il y a huit ans et a accumulé de nombreuses petites victoires qu’ils conservent généralement pour chaque Noël.

Mais c’était leur première victoire majeure lorsque leur ticket chanceux correspondait au code EuroMillions UK Millionaire Maker lors du tirage EuroMillions le 16 avril 2021.

Le chef du syndicat David, 50 ans, qui achète toujours le billet en ligne.

Le lendemain du tirage au sort, le 17 avril, il a tenté d’appeler Kevin à trois reprises mais n’a pas pu passer.

Kevin a ajouté: «Nous avons une discussion de groupe et mon téléphone a juste commencé à cingler et j’ai remarqué que j’avais également trois appels manqués.

«J’ai rappelé David et il a juste dit, Kevin, j’ai besoin de toi pour vérifier notre billet, je pense que nous avons peut-être gagné et gagné gros.

«Il m’a envoyé une photo du billet sur mon téléphone et j’étais en fait assez calme à ce stade et j’ai vérifié attentivement le billet. Quand j’ai réalisé que nous avions gagné, je ne pouvais pas vraiment y croire.

«Vous entendez toujours parler de gens qui remportent la loterie nationale, mais vous pensez simplement que cela ne vous arrivera jamais.

«Nous avons ensuite informé tout le monde lors du chat de groupe et je ne pense pas que le téléphone ait cessé de piquer toute la journée. Tout le monde était totalement choqué que quelque chose d’aussi incroyable que cela nous soit arrivé!

Kevin a déclaré que le syndicat n’avait pas l’intention d’arrêter de jouer et avait déjà acheté son billet pour le tirage de l’EuroMillions de vendredi.

Le groupe prévoit toujours de conduire des passagers