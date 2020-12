Kerry Katona s’est souvenue d’un Noël d’enfance où elle et sa mère ont mangé du corned-beef et des haricots cuits au four, après avoir fui vers un refuge pour femmes.

La chanteuse devenue star de télé-réalité n’avait que neuf ans quand elle et sa mère ont passé du temps dans le refuge.

Dans une tournure miraculeuse, ils venaient d’être rapatriés à temps pour la saison des fêtes et ont été surpris le jour de Noël par la visite du personnel du refuge au bon cœur.

«Je me souviens toujours d’avoir été dans un refuge avec ma mère et nous venions juste d’être relogés. Je n’avais que neuf ans», a-t-elle dit à OK! magazine.





(Image: Instagram)



«Les gens du refuge ont frappé à la porte le jour de Noël avec un sac-poubelle contenant des jouets d’occasion. Nous avons eu une boîte de corned-beef et des haricots cuits au four et j’étais vraiment reconnaissant.

La mère de cinq enfants a déclaré que ces souvenirs étaient la raison pour laquelle elle faisait maintenant un effort énorme pour rendre Noël spécial.

« C’est pourquoi j’aime aller au-delà des attentes pour les enfants – parce que j’aime leur offrir les Noëls que je n’ai jamais eu. »







(Image: kerrykatona / Instagram)



Ce Noël, Kerry passera la journée avec ses trois plus jeunes enfants, Heidi, 13 ans, Max, 12 ans, et Dylan-Jorge, six ans.

Ils seront rejoints par son fiancé, Ryan Mahoney.

Les deux filles de Kerry avec son ancien mari Brian McFadden ne seront pas présentes, avec Lilly-Sue, 17 ans, et Molly, 19 ans, passant les vacances en Irlande avec leurs grands-parents.

Kerry, qui se rétablit actuellement après avoir été testée positive pour le coronavirus, a déclaré qu’elle était généralement la première à se lever le jour de Noël et a attendu que ses enfants descendent et voient leurs piles de cadeaux individuelles.





(Image: OK!)



Mais aucun emballage n’est autorisé tant que le joueur de 40 ans n’a pas attrapé un sac poubelle – prêt pour tout le papier d’emballage.

Elle a raconté à la publication de ses plans: « Nous ouvrirons une bouteille de champagne et prendrons un verre le matin, puis nous commencerons le dîner pendant que les enfants jouent avec leurs jouets. Ce sera charmant. »