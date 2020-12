Kaley Cuoco dans L’hôtesse de l’air. | HBO Max

The Flight Attendant de HBO Max, avec Kaley Cuoco, trouve la joie de regarder quelqu’un qui est extrêmement mauvais en matière de crime.

Aimer L’hôtesse de l’air est de haïr son protagoniste. Chaque épisode est à la fois plaisir et raillerie, car Cassie Bowden (Kaley Cuoco), 30 ans, déclenche une séquence en cascade de décisions affreuses – généralement dans les cinq premières minutes. Regarder Cassie, c’est comme regarder le héros d’un film d’horreur courir dans les escaliers où se trouve le tueur au lieu de se mettre en sécurité. Mais dans le film d’horreur de Cassie, il y a plusieurs sorties et panneaux qui disent: « N’entrez pas, vous serez assassiné si vous allez dans cette direction. » Ce n’est tout simplement pas dans les cartes pour Cassie de répondre à ces appels.

Et voici la magie noire de L’hôtesse de l’air: Je veux toujours voir cette personne incroyablement incompétente réussir.

L’émission, basée sur le roman 2018 de Chris Bohjalian, est l’un des derniers trésors de la gamme croissante de programmes exclusifs de HBO Max. C’est un mystère de meurtre pulpeux et effronté avec Cassie, hôtesse de l’air excitée et excitée.

Dans ce cas, tout le monde est suspect – sauf Cassie. Mais le FBI pense qu’elle agit de manière louche, et les personnes qui ont commis le meurtre veulent aussi la tuer. Cassie semble ne pas saisir pleinement l’ampleur de la situation dans laquelle elle se trouve, ce qui alimente la tension centrale de la série. Dans le même temps, les amis de Cassie (comme une autre hôtesse de l’air, Megan, jouée par Rosie Perez) et la famille sont fatigués de nettoyer ses dégâts ou ne sont pas aussi proches qu’elle les croit.

Regarder Cassie essayer de se démêler de cette toile collante d’homicide et de suspicion saisit la télévision, semblable à des drames cinétiques de Shondaland comme Comment échapper au meurtre ou Scandale. Mais L’hôtesse de l’air vient avec une différence empirique: Cassie est loin d’être aussi compétente, avisée ou intelligente que les héroïnes de ces séries savonneuses.

Cassie pourrait se retenir, mais pas la série. L’hôtesse de l’air monte au même niveau de must-see, absorbant l’urgence de ces grands spectacles. Cela exige que vous posiez le petit écran dans votre main et que vous regardiez le grand écran devant vous. Et c’est particulièrement intelligent, parfois délicieusement absurde, à bien des égards qui comptent.

L’hôtesse de l’airL’arme secrète de Cassie: les mauvaises décisions de Cassie



La malchance de Cassie Bowden commence lors d’une aventure d’un soir de l’enfer. Lors d’un vol à destination de Bangkok, elle rencontre un homme grand, sombre et beau assis dans le siège 3C nommé Alex Sokolov. Ils s’entendent bien et elle décide de le rencontrer pour un rendez-vous une fois qu’ils atterrissent. Alex est joué par Michiel Huisman, un homme aux cheveux si majestueux et si beau que personne ne se souciait quand il a remplacé l’original, moins chaud Daario Le Trône de Fer. Alex et Cassie semblent être un couple bien assorti, même si ce n’est que pour une nuit: Cassie, aussi, a de beaux cheveux et est prête à boire et à faire du bon sexe.

Puis on retrouve Cassie le lendemain matin. Elle ne se réveille pas dans une rémanence d’extase et de produits capillaires coûteux, mais dans une mare de sang d’Alex et aucun souvenir de tout ce qui s’est passé la nuit précédente.

De là, Cassie commet une avalanche d’erreurs. Déterminée à ne pas devenir la Thaïlandaise Amanda Knox, elle nettoie la scène du crime et se coupe accidentellement dans le processus. Elle est photographiée par la surveillance de l’hôtel en quittant la chambre. Elle retourne au travail, rentre chez elle aux États-Unis, où elle tente de fuir le FBI. Lors d’une interview avec le gouvernement fédéral, elle ment un peu. Beaucoup. Alors qu’elle cache la vérité et donne au FBI beaucoup d’informations incriminantes, elle a également tendance à omettre les développements clés – comme la façon dont son appartement à New York a été cambriolé, car il semble que celui qui a tué Alex maintenant veut la mort de Cassie aussi.

Et bien qu’elle sache que le FBI pourrait la considérer comme la principale suspecte, Cassie fait des choses extrêmement suspectes, comme commettre un léger espionnage lorsqu’elle décide de visiter le bureau d’Alex et d’assister à son service commémoratif.

Bien qu’elle n’ait pas tué Alex, Cassie semble déterminée à se faire prendre pour cela, pour une raison quelconque. Je ne sais pas combien de personnes fantasment d’être au centre d’un homicide glamour, mais L’hôtesse de l’air suscite l’idée de ce que vous feriez si vous étiez à la place de Cassie. Chaque fois que je me pose la question, je me répète: je penserais probablement à de nombreuses façons de ne pas être considéré comme un tueur. Autrement dit, je ferais probablement exactement le contraire de ce que fait Cassie.

Ce jeu d’esprit est L’hôtesse de l’airla superpuissance.

Les scénaristes de l’émission nous obligent à confronter la façon dont nous pense nous agirions si nous nous réveillions couverts du sang de quelqu’un d’autre dans un hôtel de luxe de Bangkok, puis nous poussions Cassie à faire le contraire flagrant. L’hôtesse de l’air prend en quelque sorte ce scénario de crime extravagant et le transforme en quelque chose d’une expérience partagée – une expérience que nous pouvons juger avec étourdissement et nous réjouir de ne pas avoir nous-mêmes. Nous apprécions ce fantasme de pouvoir hautain, convaincus que si nous étions à la place de Cassie, nous serions différents, plus intelligents et plus ingénieux. Peut-être que nous aurions aussi un verre de moins pendant tout cela.

Cuoco, comme Cassie, est celui qui fait fonctionner cette prémisse compliquée. Elle se verrouille dans les parties qui rendent Cassie frustrante – son égoïsme, son entêtement, son arrogance, son manque absolu de filtre – tout en comprenant que cette personne est épuisante, non seulement pour elle-même mais aussi pour les autres pris dans son orbite. À cette fin, elle joue également Cassie avec suffisamment de vulnérabilité et de fragilité pour que nous ne la radions jamais. Elle est séduisante, si en flash; à certains moments, elle sert même de la comédie physique burlesque. Mais tout est fondé sur la ruine émotionnelle de Cassie.

Cassie reste obsédée par Alex, contribuant à son état émotionnel désintégrant. Alors qu’Alex est bien mort, il est bien vivant dans la tête de Cassie. Après son meurtre, il fait partie de son subconscient, alors qu’elle rejoue leur aventure d’une nuit encore et encore dans sa tête. Bien sûr, ce dont elle se souvient n’est pas vraiment Alex, mais juste une projection de qui Cassie pensée Alex l’était. Et au fur et à mesure que la série se déroule, elle révèle intelligemment à quel point la projection de Cassie est tordue, voire désespérée, et tous les dégâts qui l’ont causée.

Le seul allié de Cassie est sa meilleure amie Annie, interprétée par Zosia Mamet, qui est, heureusement pour Cassie, vivante et une avocate très puissante et avisée. Mamet s’éloigne de tout le spectacle, alors qu’elle parvient à offrir le froid et la sévérité d’un avocat à la recherche de son amie sans jamais paraître sans âme. Annie est tout cerveau et Cassie est toute émotion, mais au fur et à mesure que nous apprenons à les connaître, nous comprenons que ces deux-là sont les mieux adaptés l’un à l’autre, ce qui rend leur amitié significative.

Cette semaine, HBO Max a publié L’hôtesse de l’airfinale de la saison – un atterrissage satisfaisant pour l’émission qui, heureusement, laisse la porte ouverte pour sa deuxième saison (HBO Max a annoncé le renouvellement vendredi). Je ne sais pas comment un deuxième chapitre se déroulera, car plusieurs heures supplémentaires de Cassie à prendre de mauvaises décisions semblent être un peu épuisantes. Mais je vais certainement le regarder de toute façon.

Oui, je reconnais pleinement qu’un thriller de frustration mousseux avec des mecs morts chauds et Zosia Mamet dans le rôle d’un avocat pourrait ne pas être l’affaire de tout le monde. Mais L’hôtesse de l’air me pousse à crier «Non, non, non» et «Ohmygod, pourquoi?!» dans mon salon à chaque fois que je regarde un épisode. C’est un peu dérangeant pour quelqu’un qui se considère plus intelligent, plus avisé et bien plus ensemble que Cassie. Mais je suis tombé amoureux du bouleversement.

L’hôtesse de l’air est en streaming sur HBO Max. Les huit épisodes de la première saison sont maintenant disponibles.