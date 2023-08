La Joconde ? Meh. Colisée, c’est une autre histoire

De nombreuses merveilles du monde se révèlent décevantes. Les Parisiens ne connaissent que trop bien le « C’est ça ? » aux yeux vitreux. regard d’un touriste qui louchait pour la première fois devant la Joconde. En effet, chaque année, des touristes japonais sont hospitalisés avec le syndrome de Paris, un trouble psychologique provoqué par une extrême déception lorsque la ville lumière ne parvient pas à être à la hauteur du battage médiatique.

En fait génial : le Colisée tôt le matin. Crédit: iStock

En visitant Rome pour la première fois cette semaine, j’étais prêt à être déçu : « Vous pouvez manquer le Colisée – c’est exactement comme vous l’imaginez », a prévenu un ami. Je n’ai pas tout à fait imité le touriste américain qui soupirait : « Eh bien, ne pourraient-ils pas prendre la peine de le finir ? mais je m’attendais à un bâtiment moins impressionnant parce qu’il était en ruine. En contemplant la symphonie des arches, c’était le contraire. Le Colisée est impressionnant précisément parce qu’il s’agit d’une ruine qui a survécu à une échelle époustouflante malgré les ravages des siècles.

Dans toute la Ville éternelle, les humains, les animaux et les bâtiments les plus récents vivent à l’ombre des ruines. L’ancien stade de courses de chars, le Circus Maximus, accueille aujourd’hui de grands concerts publics. Un sanctuaire pour chats est installé sur les vestiges souterrains de l’endroit où, en 44 avant JC, des conspirateurs ont poignardé Jules César à 23 reprises devant le théâtre de Pompée. Un panneau implore piteusement les visiteurs de ne pas nourrir les chats ; « Nous le faisons tous les jours. » Pourtant, les occupants félins semblaient étrangement plumeux et bien rembourrés ; suggérant plus d’un Six Dîners Severus.

La basilique de San Clemente était un autre point fort. Sous sa façade sans prétention se cachent des couches d’histoire ; une maison romaine, un temple mithriaque, une basilique ancienne et une église moderne empilées les unes sur les autres. Ce n’est qu’à Rome que le passé pèse avec un tel poids sonore.