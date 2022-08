La jeunesse ukrainienne prévoit des raves de nettoyage

Commentez cette histoire Commentaire

Dans ce qui reste d’une école à Yahidne, en Ukraine, la scène est joviale et familière. Les jeunes aux cheveux multicolores enfilent des crop-tops imprimés et dansent sur les rythmes peu profonds des tambours synthétiques. Ce sont les anciens « faiseurs de fêtes » autoproclamés de l’Ukraine, mais maintenant, au lieu de planifier des fêtes et de guider les touristes, ils essaient d’apporter de la joie au processus de nettoyage des destructions de la guerre.

“C’est comme si vous ne pensiez pas à tout”, a déclaré Tetiana Burianova, une autre organisatrice du groupe. “Vous bougez et sentez la musique.”

Burianova est une organisatrice du groupe de bénévoles Repair Together, une opération principalement basée à Kyiv qui secoue la sombre tâche de nettoyer les décombres des quartiers ukrainiens en organisant des « raves de nettoyage ». Le groupe amène des DJ sur place pour faire tourner de la musique techno pendant que les bénévoles et les résidents pelletent et balayent.

« Je pense qu’il ne s’agit pas seulement de réparer des maisons, mais aussi de nous réparer nous-mêmes », a déclaré Oksana Huz, une autre organisatrice bénévole.

Yahidne, un petit village au nord-est de Kyiv, était sous contrôle russe en mars et avril. Les troupes russes ont saisi les maisons des habitants et ont gardé 356 personnes dans le sous-sol d’une école pendant un mois, selon les habitants. Au moment où les forces russes se sont retirées, 11 personnes étaient mortes des conditions dans le sous-sol et le village était en ruine.

“Avant, c’était lumineux et moderne”, a déclaré Vladyslav, un résident de Yahidne âgé de 17 ans qui était détenu dans le sous-sol de l’école. « Nous avions un club, une bibliothèque, un jardin, une école… »

Maintenant, dit Vladyslav, tout ce qu’il savait dans sa ville est détruit.

Des lumières stroboscopiques et des amplis empilés sont assis à côté de tas de parpaings écrasés, tandis que des bénévoles se passent en rythme des fragments de béton et plient les genoux au son de la musique. Les villageois attendent maintenant avec impatience les visites de Repair Together, apportant de la nourriture et des boissons sur les chantiers à partager avec les bénévoles.

“Si les gens viennent ici et nous aident à jouer de la musique, cela aide en quelque sorte le village à se renouveler et à revivre”, a déclaré Valerii, un autre habitant de Yahidne. “Avant cela, les gens se promenaient sombres, sans émotion, et cela les aide à oublier un peu la guerre et à ressentir de la joie.”