La jeunesse thaïlandaise rejette l’establishment soutenu par l’armée lors des élections

Les pséphologues aux États-Unis sont depuis longtemps intrigués par le moment démographique où une jeune génération d'électeurs formera la masse critique la plus importante aux élections américaines.. En Thaïlande, cela semblait se produire dimanche. Les analystes s'attendaient à ce que l'électorat du pays rejette l'establishment soutenu par l'armée qui est au pouvoir depuis le coup d'État de 2014. Mais ils n'avaient pas tout à fait prédit dans quelle mesure les électeurs se tourneraient vers une faction parvenue, alimentée par l'énergie du millénaire et de la génération Z.

Le parti progressiste Move Forward, dirigé par Pita Limjaroenrat, chef d’entreprise de 42 ans formé à l’Ivy League, a obtenu un résultat époustouflant, arrivant premier avec 152 sièges prévus dans la chambre basse de 500 sièges. En deuxième position avec probablement 141 sièges se trouvait le Pheu Thai, le principal parti d’opposition, dirigé par Paetongtarn Shinawatra, la fille de 36 ans de l’ancien Premier ministre populiste en exil Thaksin Shinawatra.

Les deux partis d’opposition ont tous deux obtenu des parts de vote bien plus importantes que les maigres 36 sièges qui auraient été remportés par le parti du Premier ministre Prayuth Chan-ocha, l’ancien chef militaire qui a pris ses fonctions à la suite du coup d’État de 2014 et a renouvelé son mandat lors d’une élection controversée. en 2019. Le résultat des élections a offert, avant tout, un message brutal à l’armée, qui a une histoire de plusieurs décennies d’interruption de la démocratie du pays.

« Il s’agit d’une réprimande frontale indubitable, un rejet du passé autoritaire militaire de la Thaïlande », a déclaré à CNN Thitinan Pongsudhirak, politologue de l’Université Chulalongkorn. « C’est un rejet de la domination militaire en politique. »

Une alliance entre Move Forward, Pheu Thai et un certain nombre de petits partis pourrait commander jusqu’à 60% de la chambre basse de la Thaïlande. Mais cela ne suffira peut-être pas encore à évincer Prayuth et ses alliés. Selon les règles établies par le gouvernement soutenu par l’armée, le poste de Premier ministre est déterminé par un calcul combinant à la fois les 500 sièges de la chambre basse et les 250 membres du Sénat non élu, qui est bourré de boosters de l’establishment. Les chefs militaires thaïlandais nomment les 250 sénateurs. La course pour obtenir une majorité globale de 376 membres soutenant un candidat au poste de Premier ministre peut s’avérer complexe.

« La commission électorale a jusqu’à 60 jours pour finaliser le décompte exact des votes, bien que le président de la commission, Itthiporn Boonprakong, ait déclaré la semaine dernière que les résultats complets et non officiels seraient publiés d’ici le 19 mai », ont expliqué mes collègues. « Les partis d’opposition et les groupes de surveillance craignaient que l’establishment au pouvoir ne tente de truquer les élections en sa faveur. »

L’opposition a appelé la chambre haute à respecter les choix des électeurs. « Si les gens montrent leur détermination ou leur expression en choisissant qui portera leurs rêves et leurs espoirs, personne ne devrait ignorer la volonté du peuple », a déclaré Pita, désormais en pole position pour former le prochain gouvernement du pays en tant que Premier ministre, lors d’une conférence de presse. conférence dimanche. « Aller contre la volonté du peuple ne profitera à personne », a-t-il ajouté, faisant référence au Sénat.

« Il est à espérer que tous les sénateurs respecteront les souhaits de la majorité et participeront au processus de sélection du premier ministre de manière constructive », a déclaré mardi un éditorial du Bangkok Post. « Si vous ne le faites pas, le Sénat restera dans les mémoires comme le déstabilisateur de l’institution démocratique qu’il est censé promouvoir. »

La Thaïlande a interdit les manifestations et les nouvelles qui « pourraient créer la peur » le 17 octobre alors que les manifestations anti-gouvernementales et anti-monarchie s’intensifient. (Vidéo : Reuters)

L’ascension de Pita et Move Forward est un point d’inflexion. Cela marque une rupture avec l’interminable et chaotique bascule entre les deux camps rivaux de la Thaïlande, un bras de fer qui a provoqué le coup d’État de 2014. C’était l’affrontement incessant entre les « rouges » – la faction populiste autrefois mobilisée par Thaksin et ses alliés, représentant une grande partie de la classe ouvrière rurale pauvre et urbaine de Thaïlande – et les « jaunes » – ceux qui sont plus en faveur de la supposée stabilité garantie par l’armée et fidèle à l’influente monarchie du pays.

Le nouvel élément a quelque peu perturbé cette dynamique, alimentée par un désir profond chez les jeunes électeurs d’un changement structurel plus radical. Le parti de Pita a fait campagne sur un important programme de changements qui affaiblirait l’armée et réduirait l’influence et la portée de la monarchie. « La majorité des votes reflète la nécessité d’échapper au régime de Prayuth et le désir de changement », a déclaré Prajak Kongkirati, politologue de l’Université Thammasat, à la BBC. « Cela montre que les gens croient en la demande de changement de Move Forward – beaucoup plus de gens que prévu. »

Mon collègue Bryan Pietsch a expliqué : « Pita s’est engagé à sortir la Thaïlande de ce qu’il appelle une « décennie perdue » de croissance économique lente. Une partie de ce plan, dit-il, comprend la diversification de l’économie thaïlandaise dépendante du tourisme et son expansion au-delà de la capitale, Bangkok.

«Il a dit qu’il mettrait fin à la conscription militaire – dont il a dit que Bloomberg News aiderait l’économie – et a poussé à la fin de la loi thaïlandaise de lèse-majesté, qui criminalise le fait de dire du mal de la monarchie. Les groupes de défense des droits et les critiques affirment que de telles lois ont été utilisées par l’establishment conservateur du pays pour cibler et persécuter les opposants politiques.

Un ordre politique enraciné montre désormais des signes d’effritement. « La Thaïlande est le seul pays à revenu intermédiaire supérieur qui subit régulièrement des coups d’État », a déclaré à Axios Joshua Kurlantzick, du Council on Foreign Relations. « Les jeunes Thaïlandais en ont assez que l’économie et la politique soient coincées dans ce passé archaïque, dirigé par des généraux et des rois. »

Cette frustration a vu son expression dans une énorme vague de protestations en 2020, marquée par une vague de soutien des jeunes et une floraison de dissidence créative dans les rues pour échapper à la loi draconienne de lèse-majesté de la Thaïlande. Le parti qui est essentiellement le prédécesseur de Move Forward a été dissous par le gouvernement de Prayuth – une chicanerie légale qui n’a fait qu’alimenter davantage la colère populaire. L’élection de dimanche a marqué un moment rare dans la politique mondiale lorsqu’un mouvement de protestation réprimé a trouvé sa vengeance dans les urnes.

La question, cependant, est de savoir ce que Prayuth et ses alliés feront ensuite. Lorsque des journalistes lui ont demandé mardi s’il se retirerait après son humiliation électorale, Prayuth n’a répondu qu’un « sans commentaire » à lèvres serrées.