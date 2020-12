La protestation des agriculteurs contre le Farm Bill a commencé mercredi le septième jour et l’impasse s’est poursuivie alors que la réunion des agriculteurs avec les ministres mardi s’est avérée peu concluante. Alors que les manifestations se poursuivent à divers endroits autour de la frontière de Delhi, des photos et des vidéos puissantes sont apparues. Des jeunes qui ont sauté dans le véhicule de police pour déployer le canon à eau, à un vieux fermier qui a été battu avec un bâton par un corps de police, la documentation visuelle de l’émeute paysanne a laissé un fort souvenir.

En photos: les multiples visages de la résistance alors que les agriculteurs continuent de protester contre les lois agricoles

Une de ces vidéos qui est devenue virale est celle d’un jeune debout intrépide devant un canon à eau courante. La vidéo commence comme une image floue avec pas beaucoup plus claire, mais à mesure que la pression de l’eau ralentit, le jeune homme est vu fermement à bras ouverts.

Auparavant, une vidéo et des photos d’une collision particulière étaient devenues virales sur les réseaux sociaux: d’un jeune manifestant sautant et grimpant sur une voiture de police pour éteindre le canon à eau tiré sur les agriculteurs. Alors que la police le contacte après avoir sorti le canon à eau, il saute et reflète quelque chose d’un film.

La statue est presque considérée comme un témoignage de la force des agriculteurs, qui ont marché en avant malgré les gaz lacrymogènes et le froid mordant des canons à eau. Sur les réseaux sociaux, le site vidéo se trouve près de Kurukshetra, où il y avait des barricades pour arrêter les agriculteurs. Le jeune manifestant a été identifié comme étant Navdeep Singh, un sikh du district d’Ambala, qui a obtenu son diplôme et a protesté aux côtés d’agriculteurs de plus de 250 villages.