La jeunesse russe adhère-t-elle au « langage génocidaire de l’État » – ou y a-t-il de l’espoir pour un avenir meilleur ?

Alors que les alliés de l’Ukraine attendent et s’interrogent sur les gains que pourrait apporter la contre-offensive tant attendue de son armée contre la Russie, un chercheur canadien regarde au-delà du champ de bataille jusqu’à la fin éventuelle de la guerre.

Et ce qu’il voit est désastreux.

Ian Garner, historien culturel et analyste russe de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, est en tournée au Royaume-Uni pour discuter de son nouveau livre, Génération Z : au cœur de la jeunesse fasciste russeet ses conclusions sur les perspectives d’une paix durable avec la Russie sont pour le moins pessimistes.

Son sombre message est qu’avec ou sans Vladimir Poutine comme président, le soutien à la vision toxique de son régime est profondément omniprésent, y compris parmi les jeunes, qui sont généralement considérés comme les Russes les plus « favorables à l’Occident ».

Garner a déclaré qu’il avait passé des mois à contacter et à interagir avec de jeunes Russes sur des sites de médias sociaux, tels que Telegram et VKontakte, qui soutiennent la guerre d’agression de leur pays contre l’Ukraine.

Sur les centaines de personnes avec lesquelles il a essayé de se connecter, quelques dizaines ont finalement accepté de s’engager avec lui – et Garner a déclaré qu’il en était ressorti avec la conclusion que le fascisme était fermement ancré.

Ian Garner, historien de la culture et chercheur à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, a écrit un livre sur les jeunes en Russie et sur leur vision de la guerre en Ukraine. Ses conclusions sur les perspectives d’une paix durable sont pessimistes. (Soumis par Ian Garner)

« J’ai trouvé… un nombre alarmant de jeunes qui s’engageaient [using] le langage génocidaire de l’État », a récemment déclaré Garner à un public du centre culturel Pushkin House à Londres.

« Ils voulaient que je comprenne qu’ils sont les gentils, que lorsqu’ils parlent de tuer des Ukrainiens pour sauver l’Ukraine, ils y croient sincèrement et que c’est la chose moralement juste. »

L’Ukraine considérée comme une « maladie » menaçant la Russie

Garner a déclaré qu’on lui avait répété à plusieurs reprises que la « maladie » la plus dangereuse qui menace la Russie est l’Ukraine.

« Si nous pouvons couper la tumeur [Ukraine]nous pouvons peut-être détruire la maladie », a-t-il dit, faisant référence à la logique tordue qui est endoctrinée dans les groupes de jeunes russes et le système éducatif public.

Si Garner a raison, les implications pour une réinitialisation permanente et pacifique des relations entre la Russie et ses voisins occidentaux après la fin des combats sont profondes.

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours lors du défilé militaire du jour de la Victoire marquant le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la Place Rouge de Moscou le 9 mai. La Russie a envahi l’Ukraine voisine le 24 février 2022. (Gavriil Grigorov, Spoutnik, Kremlin Pool Photo/Associated Press)

« Quand Poutine partira, ou si la guerre devait se terminer demain, quand vous regardez en Russie, nous avons toujours un problème qui reste là et c’est le peuple russe tel qu’il existe aujourd’hui », a-t-il déclaré à CBC News dans une interview.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a entraîné le conflit le plus vicieux et le plus destructeur en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des villes ukrainiennes entières telles que Marioupol et Bakhmut ont été rasées par les attaques russes.

Des milliers de civils ukrainiens ont été tués dans des bombardements et des frappes aériennes, y compris des attaques russes incessantes au cours de l’hiver contre des infrastructures ukrainiennes, telles que des centrales électriques.

Des habitants passent devant un immeuble détruit par les forces russes, à Marioupol, en Ukraine, le 16 mars. Des milliers de civils ukrainiens ont été tués dans des frappes aériennes et des attaques. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Les Nations Unies ont conclu que les troupes russes avaient commis des crimes de guerre généralisés, dans des villes comme Bucha, en torturant, violant et exécutant des civils.

Et la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre Poutine lui-même, l’accusant d’avoir ordonné la déportation illégale d’enfants et le transfert illégal de personnes du territoire ukrainien vers la Fédération de Russie.

La plupart des jeunes sont opposés à la guerre (sondeur)

L’évaluation de Garner sur la mesure dans laquelle la jeunesse russe a embrassé le fascisme a cependant ses détracteurs.

Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Russia Eurasia Center, qui continue de vivre et de travailler à Moscou, a déclaré que l’opposition à la guerre reste la plus élevée chez les jeunes et que de nombreux jeunes ont pris d’énormes risques pour le démontrer.

« Les meilleurs d’entre eux résistent courageusement, et les plus brillants quittent la Russie pour travailler et étudier à l’étranger », a déclaré Kolesnikov à CBC News dans un e-mail.

Des jeunes tiennent des fusées éclairantes à l’extérieur du siège du parlement local lors d’une foule éclair marquant le neuvième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Russie, à Simferopol, en Crimée, le 11 mars. Le symbole « Z » est affiché à l’appui des combats militaires russes en Ukraine. (Alexeï Pavlishak/Reuters)

D’autres notent que les Russes, dans tous les groupes d’âge, sont en grande partie apolitiques et se contentent souvent de suivre les autorités parce qu’ils sont présumés être les mieux informés.

Denis Volkov, l’un des rares sondeurs d’opinion indépendants restant dans le pays, a déclaré que ses recherches avec le Centre Levada, dont il est le directeur, suggèrent que parmi les Russes de moins de 30 ans, seuls 10% sont des partisans inconditionnels de la guerre.

« Ils sont plus résilients à la propagande et plus critiques à l’égard du gouvernement », a déclaré Volkov à CBC News dans une interview sur Zoom.

De même, le chercheur britannique Jeremy Morris, professeur d’études mondiales à l’Université d’Aarhus au Danemark, a déclaré qu’il pensait que les opinions des jeunes Russes n’étaient pas particulièrement différentes de celles des jeunes en Europe ou même aux États-Unis.

Un homme passe devant les graffitis d’un char affichant le symbole « Z », dans le centre de Saint-Pétersbourg, en Russie, en juin 2022. (Anton Vaganov/Reuters)

« Sur des questions comme la consommation de drogue, la sexualité, le divorce, l’avortement, la tolérance envers les minorités, pour les jeunes Russes, il n’y a aucune preuve qu’il y ait une certaine » fascisation « en cours », a déclaré Morris dans une interview.

Il y a des difficultés inhérentes à extrapoler les grandes tendances sur le comportement des jeunes, a-t-il dit, alors que seuls les plus fervents partisans de la guerre acceptent de participer à une étude, comme celle de Garner.

Morris, qui continue de voyager en Russie, a déclaré qu’il travaillait sur le terrain dans le pays aussi récemment qu’en octobre 2022.

Les craintes de l’impact de la guerre sur les jeunes esprits

Aucun des experts contactés par CBC News n’a finalement contesté l’évaluation sombre de Garner des difficultés à réconcilier les relations futures de la Russie avec les nations occidentales.

« Les jeunes Russes sont pressés des deux [sides] », a déclaré Volkov. « De l’État russe et de l’Occident – ils sont également rejetés par l’Occident … Ils sont dans une situation difficile. »

Dans son livre, Garner tente d’identifier plusieurs voies à suivre, aussi difficiles soient-elles.

Si l’environnement en ligne a contribué à mettre l’accent sur les aspects génocidaires de l’idéologie fasciste russe, alors peut-être que les médias sociaux peuvent être inversés pour créer des « réalités alternatives » plus positives pour les Russes également, a-t-il déclaré.

Des membres du mouvement de l’armée de la jeunesse tiennent une grande copie de la bannière de la victoire soviétique lors d’un rassemblement de membres et de partisans du Parti communiste russe à la veille du jour de la victoire, à Moscou le 8 mai. (Ioulia Morozova/Reuters)

« La Russie sous Poutine a cherché des choses à détruire qui retiennent le pays », a déclaré Garner lors de la réunion de la Maison Pouchkine.

« Nous pouvons pousser les gens vers différentes voies identitaires. Nous devons être là pour les soutenir, aussi difficile que de tenir la main psychologique. »

Pour Denis Volkov, le danger est que plus la guerre en Ukraine durera, plus le régime de Poutine réussira à convertir les jeunes à un état d’esprit destructeur. Malgré tout, il voit encore quelques lueurs d’optimisme.

Les Russes en général – et les jeunes en particulier – voient la guerre en grande partie comme un affrontement entre gouvernements, et non entre nations, a déclaré Volkov.

En effet, même à ce stade, 15 mois après l’invasion catastrophique de la Russie, a-t-il dit, des sondages suggèrent que les Russes continuent d’avoir une bonne volonté assez importante envers les Américains et les Européens.

« La majorité pense que les gens ordinaires peuvent s’entendre, mais les gouvernements n’en sont pas capables », a déclaré Volkov.

REGARDER | Le défilé militaire russe compte moins de soldats et de chars cette année : Moins de soldats et de chars au défilé militaire russe Le président russe Vladimir Poutine a marqué un défilé réduit du Jour de la Victoire à Moscou avec un discours injurieux contre l’Occident. Le Jour de la Victoire, célébré le 9 mai, marque la défaite de l’Union soviétique face à l’Allemagne nazie en 1945.

Alors que Garner soutient que la pourriture morale profondément enracinée dans la société russe confondra les efforts de réconciliation, Volkov suggère que les masses russes sont susceptibles de faire ce que leurs dirigeants – Poutine ou quelqu’un d’autre – leur disent de faire.

« Plus dépend de [Russia’s] les élites, pas tant sur les Russes ordinaires », a déclaré le sondeur.

Bien sûr, il est impossible de trouver quelqu’un qui s’attende à ce que Vladimir Poutine quitte volontairement la politique russe à cause de la guerre et des difficultés auxquelles son armée a été confrontée.

En effet, Poutine a donné toutes les indications qu’il avait l’intention de maintenir la guerre en Ukraine aussi longtemps que possible, car le conflit avec l’Occident est devenu une partie intrinsèque de l’identité culturelle de la Russie.