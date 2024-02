La jeunesse pakistanaise a soutenu Imran Khan, bouleversant la politique traditionnelle

ISLAMABAD, Pakistan — Les mesures prises contre le parti politique de l’ancien Premier ministre Imran Khan ces derniers mois suivent un modèle familier pour un mouvement politique en disgrâce au Pakistan. Khan a été emprisonné pour des accusations qui, selon ses partisans, étaient politiquement motivées, les bureaux du parti ont été perquisitionnés et ses efforts électoraux ont été ignorés par les chaînes de télévision.

Mais il semble maintenant que l’apparente campagne visant à démanteler le parti de Khan ait largement sous-estimé la génération qui a suivi Khan en ligne et non à la télévision, et qui représente déjà environ la moitié de tous les électeurs dans ce pays doté de l’arme nucléaire de 240 millions d’habitants.