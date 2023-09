La jeunesse fait-elle signe aux Packers et aux Bears de signaler une nouvelle ère et une rivalité renouvelée ?

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Les Packers de Green Bay ont la formation la plus jeune de la ligue.

Les Bears de Chicago ne sont pas loin derrière.

Pourtant, ils font partie de la plus ancienne rivalité de la NFL, qui remonte au tout début.

Quelle juxtaposition.

Cela marque une nouvelle ère dans la riche histoire des deux franchises. Peut-être que dans celui-ci, les Packers en viendront à considérer les Bears comme des rivaux.

C’est le symptôme d’un tel roulement de personnel dans la NFL année après année. Il n’y a que trois joueurs des Bears sur la liste de 2023 qui faisaient partie de l’équipe lorsque Chicago a battu les Packers pour la dernière fois en 2018. Il n’y a que quatre Packers qui savent ce que c’est que de perdre contre les Bears.

En conséquence, ces deux équipes adoptent des approches radicalement différentes lors du match d’ouverture de la saison (dimanche à 16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Les Bears espèrent que l’arrivée de Jordan Love sous le centre de Green Bay signifie qu’ils pourront renverser le cours de l’histoire de la série. Pour eux, la jeunesse est une opportunité.

« Je pense qu’il faut dire de quoi il s’agit », a déclaré cette semaine l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus. « C’est une sacrée rivalité. C’est la meilleure rivalité du football. Vous devez le dire. C’est un fait. L’autre chose est qu’il s’agit d’un seul match. C’est le seul match que nous pouvons contrôler. Et nous contrôlons un jeu. à la fois. Cette préparation pour cette semaine, jouer contre cet adversaire, semaine 1. Vous devez donc le micro pour eux aussi. C’est ainsi que vous gagnez la partie. Vous le faites un jeu à la fois et vous le faites tout au long du jeu. Vous leur parlez simplement de cette façon.

Il y a bien sûr ces trois joueurs dans l’équipe qui savent exactement ce que signifie cette rivalité : le garde/centre Cody Whitehair, le capitaine de sécurité et défensif Eddie Jackson et le long vivaneau Patrick Scales.

« Je les ai affrontés environ 20 fois et je les ai battus une fois », a déclaré Scales. « Chaque fois que j’ai l’occasion de les affronter, je veux les affronter et je veux les battre. »

Eberflus a fait le truc d’entraîneur par excellence, en s’appuyant sur des axiomes comme « c’est un jeu » et « contrôlez ce que vous pouvez contrôler ». Mais il y a là un courant sous-jacent pour ceux qui n’ont pas l’expérience de Scales. Celui qui montre que les Bears ont une puce sur l’épaule qui s’est répandue sur des générations de listes. Les Packers ont été le singe sur le dos. En conséquence, ce qu’Eberflus fait également, c’est inculquer cette histoire comme moyen de motivation.

Cela a fonctionné pour certains. Après avoir tristement exprimé son mécontentement envers les fans des Packers dans leur ensemble, le DT des Bears de deuxième année, Justin Jones, a eu des mots plus choisis avant la première semaine Bears-Packers.

« Je sais que je n’ai pas remporté de victoire depuis que je suis ici contre les Packers », a déclaré le demi de coin Jaylon Johnson. « J’ai vraiment hâte de changer cela. »

Après tout, inverser le script signifie une victoire de la semaine 1.

« Je n’ai pas vraiment regardé le football en grandissant, donc je ne connaissais pas vraiment les rivalités », a déclaré le plaqueur droit recrue Darnell Wright. « Mais on en entend parler dans le bâtiment. C’est définitivement quelque chose que j’apprends maintenant. Je n’ai jamais vraiment grandi en détestant les Packers. Mais il y a des gars ici qui le font. Donc je suppose que je fais la queue. Je je suppose que c’est comme ça en ce moment. »

Pendant ce temps, la sécurité Jaquan Brisker, qui en était à sa deuxième année seulement dans la ligue, a plongé directement.

« Je ne peux pas [wait] », a déclaré Brisker. « J’ai des démangeaisons [to play] […] Les gens détestent Green Bay. Je déteste Green Bay. Alors je ne peux pas attendre. »

Quel est l’enjeu pour Justin Fields et Jordan Love dans Packers vs. Bears ?

DeMarcus Walker, qui vient d’arriver à Chicago cette intersaison, en sait assez pour savoir ce que cela signifie non seulement pour l’équipe mais pour la ville entière. Les Bears souffrent du syndrome du petit frère depuis assez longtemps et une victoire dimanche mettrait fin à une séquence de huit défaites consécutives où Chicago a pris encore plus de retard dans les annales après avoir mené pendant une grande partie du 20e siècle. Green Bay mène désormais 105-95-6. Ils ont remporté tous les matchs contre les Bears, sauf trois, au cours de la dernière décennie.

« Honnêtement, vous savez, j’ai battu Aaron Rodgers l’année dernière. Cela ne fait aucune différence pour moi. Il faut aller là-bas et le faire pour la ville de Chicago, le faire pour mes coéquipiers parce qu’évidemment, cela se faisait attendre depuis longtemps, donc être béni et avoir une bonne occasion de venir sur place et de montrer ce que nous faisons. »

Les Packers, à l’inverse et comme on pouvait s’y attendre, ont beaucoup moins à dire sur leurs ennemis du sud. L’entraîneur-chef Matt LaFleur n’a même pas essayé de trouver une motivation supplémentaire. Il ne parle pas d’une nouvelle page ou d’une nouvelle ère. On lui a demandé ce que cette rivalité signifiait pour lui en ouverture de saison.

« Rien. Il s’agit d’aller 1-0 », a-t-il déclaré.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]

Il n’y avait pas non plus beaucoup de choses juteuses à glaner dans le vestiaire des Packers. Green Bay s’est concentré sur sa participation aux séries éliminatoires. Ils avaient l’habitude de laisser Aaron Rodgers porter le bâton de trash-talk. Mais ils sont toujours sortis du bon côté de ces compétitions, alors pourquoi s’inquiéteraient-ils maintenant ? Quand ils ont toute la confiance du monde en leur quarterback, encore.

« Mon truc, c’est que je viens juste d’arriver », a déclaré le demi de coin des Packers Rasul Douglas. « Ils étaient dans une rivalité. Pour moi, je n’ai jamais perdu contre les Bears au cours de mes sept années. Ce n’est donc pas vraiment une rivalité pour moi. Je pense qu’il y aurait plutôt une rivalité à l’époque, c’est une rivalité. si vous êtes dans la même équipe depuis 12 ans ou quelque chose comme ça, et que vous y retournez chaque année. C’est peut-être une rivalité pour vous, mais pour moi, c’est comme si je m’en fichais. Je m’en fiche. Il y a une rivalité dans la NFL, donc c’est difficile. Je veux dire, certains joueurs peuvent ressentir ça. Je sais juste que c’est comme si cela vous était imposé parce que vous êtes dans l’atmosphère.

« C’est comme si vous étiez le meilleur ami de quelqu’un et qu’il n’aime pas quelqu’un. Vous ne savez pas pourquoi, vous vous en fichez. Vous ne pouvez tout simplement pas aimer cette personne parce que votre meilleur ami ne l’aime pas. C’est un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils n’aiment pas les Bears, et je m’en fiche. C’est juste qu’ils ne les aiment pas, je ne les aime pas.

Aperçu NFC Nord 2023 avec Bears, Lions, Packers et Vikings

Pour les joueurs des Bears, c’est personnel. Pour les joueurs des Packers, c’est comme d’habitude.

Dans le jeu de la semaine de FOX dimanche, nous découvrirons si une nouvelle ère signifie une rivalité renouvelée.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et participante au défilé de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .