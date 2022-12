La jeunesse de Nazareth fait preuve de maturité lors de sa course au titre d’État de classe 5A – Shaw Local

Beaucoup de choses différentes devaient aller bien pour que Nazareth passe de 2 à 4 à remporter un titre d’État de classe 5A, mais l’une des plus importantes était la nécessité pour les joueurs de croire que cela pouvait arriver.

Malgré seulement 13 seniors, la jeunesse des Roadrunners a montré qu’elle avait la maturité pour réussir ce qui semblait impensable.

“Je pense que ce qui est spécial à propos de cette équipe et de ces jeunes enfants, c’est le niveau de maturité”, a déclaré l’aîné Justin Taylor. « Ils sont très matures. Ils ont peut-être 14, 15 ans, mais ils sont très matures. Ils comprennent ce qu’il faut et ce que vous devez faire.

La jeunesse de Nazareth avait ses empreintes digitales tout au long du match pour le titre d’État. Le quart-arrière de deuxième année Logan Malachuk a lancé pour 245 verges et deux touchés, tandis que le receveur de deuxième année James Penley a capté quatre passes pour 102 verges. Sophomore Gabe Kaminski à égalité en tête avec 10 plaqués au total et a capté une passe de 19 verges.

L’entraîneur des Roadrunners, Tim Racki, a grandi au fur et à mesure que ses joueurs mûrissaient. Après avoir été entraîneur pendant 25 ans, il a appris que crier et se suicider ne fonctionnait pas autant qu’il le pensait lorsqu’il a commencé.

“Ces enfants ont mûri et vous devez vous adapter à cela en tant qu’entraîneur”, a déclaré Racki. “C’est quelque chose que j’ai aimé faire.”

Taylor sait ce que c’est que d’avoir de jeunes talents et de remporter un titre d’État tôt, pensant qu’il y a plus à venir. Il a remporté un championnat au sein de l’équipe 2019 et avait de jeunes joueurs talentueux comme le quart-arrière JJ McCarthy, pensant qu’ils gagneraient plus sur la route.

La pandémie de COVID-19 a enlevé la saison 2020 et les opportunités à Taylor, mais il a déclaré que le talent de retour de Nazareth pour 2023 avait le bon état d’esprit pour ne pas en faire un coup de chance d’un an.

“Restez simplement à votre place, baissez la tête et travaillez”, a déclaré Taylor. “C’est ce que j’ai fait à ce jeune âge, je savais que je voulais juste garder la tête basse et continuer à m’entraîner et obtenir le résultat.”

Le quart-arrière de Mount Carmel, Blainey Dowling, était ravi de voir les prévisions météorologiques de Champaign avant le championnat de classe 7A.

Après avoir joué dans des températures d’environ 20 degrés avec des vents de 20 milles à l’heure contre St. Rita en demi-finale, Dowling était ravi de voir un maximum prévu de 56 degrés. Même si la température était en baisse au moment du coup d’envoi du match pour le titre 7A, il s’agissait toujours d’une nette amélioration par rapport à la semaine précédente.

“Nous savions que nous pouvions lancer le rocher”, a déclaré Dowling.

La caravane a remporté le titre 7A avec un total de 455 verges d’attaque. Dowling a lancé pour 262 verges et quatre touchés, tandis que Jimmy Deacy a effectué sept attrapés pour 86 verges et deux touchés.

Mount Carmel a terminé la saison en marquant 561 points, avec une moyenne de 40,1 points par match. La Caravane n’a pas marqué moins de 20 points dans n’importe quel match.

“C’est probablement l’infraction la plus électrique de l’État”, a déclaré Deacy. “Lorsque nous sommes capables de démarrer rapidement, il est vraiment difficile de nous ralentir.”

Le quart-arrière de la Loyola Academy, Jake Stearney, est attaqué par Joe Fushi (à gauche) de Lincoln-Way East et Hank Ravetto lors du match pour le titre d’État de classe 8A 2022 à Champaign. (Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald.com)

Loyola a utilisé sa motivation et son expérience pour l’aider à remporter le titre d’État de classe 8A.

Les seniors de l’équipe de la saison dernière ont appris de leur défaite en demi-finale contre Lockport ainsi que de leur défaite en finale de la saison régulière contre Mount Carmel cette saison. Ils ont utilisé les deux comme motivation pour battre Lincoln-Way East pour le titre 8A.

“Cela nous a beaucoup alimentés”, a déclaré le quart-arrière de Loyola Jake Stearney. «Ce fut une grande courbe d’apprentissage pour nous des deux côtés du ballon. Au final, ça a payé. »

La seule défaite de Loyola de la saison est survenue contre la Caravane, qui a terminé la saison sans défaite après avoir remporté le titre 7A. Les Ramblers sont venus à quelques jeux de battre le mont Carmel, mais leur manque à gagner les a aidés à atteindre leur objectif ultime de remporter un titre d’État.

“Nous avons eu un petit contretemps dans le match contre Mount Carmel, mais je disais à ces gars que nous étions une très bonne équipe.” a déclaré l’entraîneur de Loyola, John Holecek. “Nous sommes à quelques jeux d’être invaincus.”

Providence n’a pas terminé la saison comme elle le souhaitait en perdant dans le match pour le titre d’État de classe 4A, mais elle a mis fin à une première année réussie sous Tyler Plantz.

Après avoir terminé la saison 3-6 la saison dernière, les Celtics ont adhéré au style de jeu de Plantz, ce qui les a aidés à se qualifier pour le match pour le titre.

“Je ne pourrais pas être plus fier de ce groupe d’aînés”, a déclaré Plantz. « Ils l’ont ramené. Ils ont eu l’opportunité d’être 3-6 après l’an dernier, ils auraient pu se coucher.

Providence a grandi au fil de la saison et a pris son envol au moment où cela comptait le plus dans les séries éliminatoires. Les Celtics se sont qualifiés pour les séries éliminatoires en remportant leur dernier match de la saison régulière et ont ensuite battu la tête de série Richmond-Burton en quarts de finale et sont revenus pour battre St. Francis dans les derniers instants des demi-finales.

Les joueurs pensent que Plantz est la raison pour laquelle ils sont arrivés à Champaign, et ils sont impatients de voir la suite.

« C’est formidable d’avoir l’entraîneur Plantz ici », a déclaré le demi défensif senior Mason Straight. “Super entraîneur, super gars, super calé en football. Nous ne serions pas là sans lui.