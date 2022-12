La jeunesse de George Santos : petits boulots, créances irrécouvrables et poursuites judiciaires

John Rijo, qui a déclaré avoir travaillé au centre Dish Network à College Point pendant environ une décennie, a déclaré que M. Santos avait pris des appels en anglais et en portugais. M. Santos y a travaillé d’octobre 2011 à juillet 2012, faisant du «travail de service à la clientèle», selon l’entreprise.

Le député élu républicain de New York fait l’objet d’un examen minutieux depuis que le Times a soulevé des questions sur ses antécédents.

Le salaire horaire des agents, a déclaré M. Rijo, était au maximum, selon lui, de 15 dollars de l’heure, avec un dollar ou deux de plus pour l’expertise en langues étrangères.

Au même moment, se souviennent des amis, M. Santos vivait modestement dans le Queens, engageant occasionnellement des colocataires supplémentaires pour payer le loyer. Gregory Morey-Parker était l’un de ces colocataires, brièvement. Dès le début, a-t-il dit, il y avait des incongruités entre la façon dont M. Santos parlait de lui-même et la vie qu’il menait. M. Santos s’est vanté de la richesse familiale et du succès commercial – même d’une maison à Nantucket – qui, selon M. Morey-Parker, avait semblé en contradiction avec la vie ordinaire de la famille.

“Vous êtes assis ici à vous vanter de tout cet argent que vous gagnez”, a déclaré M. Morey-Parker. « Alors pourquoi ta mère est-elle femme de ménage ?

Peter Hamilton a rencontré M. Santos vers le début de 2014, a-t-il déclaré. Il a rappelé comment M. Santos, qui prétendait être diplômé de la NYU, n’avait pas reconnu le nom de l’école de commerce qu’il avait fréquentée. Néanmoins, M. Hamilton le trouvait charismatique et intelligent. “Il semble savoir quoi dire et comment le dire aux gens”, se souvient M. Hamilton lors d’une interview.

Il n’a pas hésité lorsque M. Santos a déclaré qu’il avait besoin d’emprunter plusieurs milliers de dollars pour emménager avec son petit ami, et lui a prêté l’argent en septembre 2014, selon des documents judiciaires. Peu de temps après, a déclaré M. Hamilton, M. Santos a cessé de répondre à ses SMS et à ses appels.

M. Hamilton a déposé une plainte devant la cour des petites créances du Queens pour demander un remboursement en 2015. En octobre de cette année-là, M. Santos a répondu, affirmant que l’argent avait été remboursé et qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’une faveur. Un juge a cependant donné raison à M. Hamilton et a rendu un jugement de 5 000 $ plus les intérêts.