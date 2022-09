Crystal Guo dit qu’elle travaille généralement pendant environ six mois à un an avant d’arrêter.

C’est ce que la femme de 30 ans décrit comme son nouveau mode de vie de “travail intermittent et allongé à plat”.

Les jeunes en Chine sont de plus en plus désillusionnés et frustrés par le travail et la vie, et certains tournent maintenant le dos à une culture d’agitation écrasante alors qu’ils sont confrontés à des défis allant de la hausse du chômage aux licenciements et à l’incertitude économique.

La compétition est si intense que certains disent avoir abandonné leurs rêves et leurs aspirations.

Le concept de « tang ping » – qui signifie « allongé à plat » en chinois – est devenu un terme popularisé en Chine l’année dernière. C’était l’un des 10 principaux mots à la mode sur Internet en Chine en 2021selon le National Language Resource Monitoring and Research Center.

“La popularité de ce mot reflète le stress et la déception que ressentent les jeunes”, a déclaré Jia Miao, professeur adjoint de sociologie à l’Université de New York à Shanghai.

“Tang ping, c’est le rejet du surmenage, où l’on laisse faire les choses et on fait le strict minimum”, a déclaré Miao.

En mars de cette année, un autre terme chinois est apparu en ligne. Reflétant une attitude envers la vie, le terme “bai lan” – traduit par “laisser pourrir”. Les messages liés au sujet ont recueilli plus de 91 millions de vues sur le géant chinois des médias sociaux Weibo à partir de mercredi.