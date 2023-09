La jeunesse chinoise à court d’argent trouve des moyens de vivre un style de vie digne des médias sociaux

Les amis d’université Xiao Tong, à gauche, et Zhang Yufeng, en excursion d’une journée à Shanghai depuis la ville voisine de Suzhou, où ils reviendront le soir pour économiser de l’argent, le 1er septembre (Gilles Sabrié)

SHANGHAI — La serveuse a posé une casserole de bouillon bouillant au milieu de la table et a disposé les petits plats de collations qui accompagnent gratuitement tout repas ici à Haidilao, l’une des chaînes de restaurants de fondues les plus connues de Chine. Il était juste avant minuit. « Je peux t’apporter une couverture et un oreiller », dit-elle, « mais tu devras sortir à 7 heures du matin ».

Cette offre – dormir dans une cabine et bénéficier d’une nuit de repos dans le centre de Shanghai pour le prix d’un dîner – est proposée par de nombreux jeunes. Je l’ai récemment accueillie, a déclaré la serveuse.

Récemment, toutes sortes de fêtards et de dîners de fin de soirée étaient rassemblés autour de panaches de vapeur épicée au chili, le restaurant étant l’endroit le plus chaud d’un centre commercial qui était autrement fermé.

Beaucoup d’entre eux dormiraient sous les tables grasses du Haidilao et se rafraîchiraient avec le bain de bouche et la laque gratuits dans sa salle de bain bien équipée. Ce n’est pas un endroit évident pour se rafraîchir pour une autre journée dans la capitale chinoise de la culture et de la mode.

Mais dormir au restaurant permet aux gens, qu’ils viennent de banlieue ou d’ailleurs, de séjourner en ville pour pas cher.

Se qualifiant de « fantômes brisés » et de « démons impitoyables de l’économie d’argent », ils font partie d’une génération de jeunes chinois qui tentent d’économiser de l’argent – ​​et s’amusent en le faisant – dans un contexte de ralentissement économique chinois, le premier. de leur vie.

Ils ont enduré le système éducatif impitoyable du pays avec la promesse que leurs futurs salaires leur offriraient un meilleur style de vie que celui de leurs parents et grands-parents. Ils ont obtenu leur diplôme et se sont rendu compte que, à mesure que les difficultés économiques de la Chine s’accumulent, leur avenir est beaucoup moins certain.

Alors que certains jeunes ont réagi en « restant à plat », comme en « abandonnant tranquillement », d’autres veulent s’accrocher à ce sentiment d’aspiration qui a propulsé l’essor économique de la Chine. Cela signifie des photos dignes de Xiaohongshu, la réponse chinoise à Instagram.

En ligne, les « fantômes » et les « démons » échangent des conseils, perfectionnant l’art séculaire de s’amuser avec un budget limité à l’ère des médias sociaux soucieux de leur image : comment organiser une fête avec des produits d’épicerie à prix réduits, créer des œuvres d’art à partir d’objets ménagers et trouvent les ingrédients pour un week-end à Shanghai : une tasse de café gratuite, un endroit où passer la nuit et bien sûr, recharger leur téléphone pour documenter tout le plaisir, tout en dépensant le moins possible.

Les diplômés universitaires chinois ressemblent à des « zombies » sur les campus. Voici pourquoi.

L’économie chinoise a eu du mal à rebondir après trois années de confinement dû à la pandémie. Une tempête de dettes menace de faire tomber le marché immobilier, où la classe moyenne a stocké ses richesses. La consommation est atone et la déflation menace. Le chômage des 16-24 ans a atteint des niveaux tels que le gouvernement a tout simplement arrêté de publier les chiffres.

Après des années passées dans le système éducatif compétitif de la Chine, il est difficile pour les jeunes de se débarrasser d’un sentiment de comparaison, qui n’est amplifié que sur les réseaux sociaux, a déclaré Madeline, une pigiste de 30 ans originaire de Shanghai qui a travaillé auparavant dans l’enseignement supérieur et a pris la parole sur le à condition qu’elle soit identifiée uniquement par son nom anglais.

Au milieu de la crise économique, la pression persiste pour donner l’impression de vivre la belle vie, même si un courant sous-jacent d’anxiété quant à l’avenir se cache derrière les postes parfaits.

« Le marché du travail est vraiment difficile en ce moment », a déclaré Madeline. « Mais les gens en demandent toujours plus. »

Surtout dans la ville fastueuse de Shanghai, les jeunes veulent toujours sauver les apparences et font preuve de créativité pour maximiser leur argent.

Le nouveau défi du travail en Chine : trop de travailleurs, pas assez d’emplois

Au cœur de Shanghai, profondément sous le Parc du Peuple – célèbre pour son marché matrimonial, où les parents tentent de trouver la personne idéale pour leurs enfants célibataires – les acheteurs recherchent un autre type de bonheur : la ruée vers une réduction absolument incroyable.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour en trouver un que HotMaxx, une chaîne de magasins à bas prix proposant des collations, des boissons et des produits ménagers à des prix encore plus bas que sur Pinduoduo, un site de commerce électronique chinois réputé pour ses offres incroyables (et, jusqu’à récemment, pour sa non-rentabilité). Le secret de HotMaxx ? Les boîtes d’un dollar d’Oreos aux figues et de vins espagnols hors marque qui encombrent les étagères sont sur le point d’atteindre leur date de péremption.

Cela ne dérange pas Nelson, un étudiant de 19 ans originaire de Mongolie intérieure. Il est chez HotMaxx en train de préparer une glace à partager avec sa petite amie alors qu’ils sont en voyage de trois semaines à Shanghai avec son groupe. C’est une fraction du prix de ceux vendus dans les cafés chics entourant le parc.

Un lieu de rencontre dans un parc est l’une des meilleures façons de profiter des vues de la grande ville avec un budget limité. « Les vues sont gratuites », ajoute Nelson.

Les restaurants de la ville ont commencé à cibler les convives soucieux de leur budget avec une autre tendance virale sur Internet : la boîte aveugle, où les acheteurs s’inscrivent pour recevoir un repas. La livraison est un mystère pour eux jusqu’à ce qu’ils l’ouvrent.

La solution chinoise au chômage record des jeunes est de cesser de le signaler

Au restaurant Jin Yuan, au coin d’une aire de restauration sous un centre commercial près de la célèbre Nanjing Road à Shanghai, la boîte aveugle contient deux plats principaux, deux accompagnements et du riz pour moins de 2,75 dollars.

Un vendredi après-midi récent, une boîte comprenait du porc braisé poivré, du chou sauté et du tofu pressé parfumé à la coriandre fraîche. Le restaurant vend un nombre fixe chaque jour uniquement aux personnes qui achètent à l’avance en ligne, ce qui signifie que les boîtes sont achetées presque exclusivement par des jeunes connaisseurs d’Internet, a déclaré un cuisinier derrière le comptoir.

Les gourmands de Shanghai soucieux de leur budget se tournent également vers une source séculaire de plats bon marché : l’épicerie à l’heure de fermeture. Une blogueuse de 27 ans, connue sous le pseudonyme de « Démon vicieux et économe », a déclaré qu’en achetant des restes de légumes, elle pourrait dépenser seulement 8 dollars par mois en nourriture tout en pouvant recevoir des amis. Sa collation de fête préférée : l’écorce d’une pastèque, marinée et séchée au soleil.

Elle économise l’argent qu’elle gagne grâce aux publicités en ligne sur son contenu « d’inspiration frugale » contre un acompte. Si elle vit ainsi pendant encore trois ans, a-t-elle déclaré à un média chinois, elle pourrait s’acheter un appartement dans la mégapole méridionale de Shenzhen. Les commentaires sur ses vidéos la félicitent d’être « si impitoyable ».

Les jeunes Chinois prennent position contre les pressions de la vie moderne – en s’allongeant

Au centre commercial Pacific Department Store, les acheteurs ont afflué lors de son dernier jour d’ouverture, se bousculant avec les vendeurs qui emballaient les stocks.

Certains étaient venus pour la promesse d’une vente en cessation d’activité. D’autres étaient là par nostalgie, revivant les années de boom en déambulant dans les couloirs de ce qui avait été l’un des centres commerciaux les plus populaires de la région dans les années 1990 et 2000.

Les bonnes affaires proposées n’étaient pas aussi bonnes que prévu et ils n’achetaient donc pas grand-chose, ont déclaré plusieurs acheteurs. Au lieu de cela, de nombreuses personnes bloguaient en direct et prenaient des photos, documentant la fin d’une époque.

« Tout le monde veut économiser autant d’argent que possible tout en s’amusant », a déclaré Huang, une étudiante de 18 ans qui travaillait à temps partiel dans un magasin de chaussures pour femmes du centre commercial.

Huang ne perdrait pas son emploi à la fermeture du centre commercial, mais serait transférée vers un autre site de la marque de chaussures populaire. Certains vendeurs des magasins indépendants à l’étage n’auront pas cette chance, a-t-elle déclaré, s’exprimant à la condition que son nom complet ne soit pas divulgué pour éviter d’avoir des ennuis avec ses patrons.

Au bout du couloir, une employée au comptoir d’une marque coréenne de soins de la peau de luxe a déclaré que, comme un nombre croissant de Chinois dans la vingtaine et la trentaine, elle prend soin d’elle-même lorsqu’il s’agit de l’avenir. Jin, qui s’est également exprimée à condition que son nom complet ne soit pas divulgué, ne possède pas de maison, n’est pas mariée et ne veut pas avoir d’enfants, malgré les efforts du gouvernement pour lutter contre le déclin de la population.

Pour certains, être économe n’est pas seulement un moyen d’économiser de l’argent. Comme Jin, c’est un moyen de se soustraire aux exigences et aux attentes de la culture professionnelle et scolaire compétitive de la Chine.

« Certains jeunes natifs d’Internet affichent leur frugalité sur les réseaux sociaux », a déclaré Wang Ning, professeur de sociologie à l’université Sun Yat-sen de Guangzhou. « Mais ce qu’ils affichent, ce n’est pas la frugalité. Ils expriment plutôt leur mécontentement à l’égard de la société », a déclaré Wang dans une interview au magazine local Southern Views.

La plupart des gens qui font leurs achats au comptoir de soins de la peau de Jin ces jours-ci sont des clients plus âgés qui reviennent, a-t-elle déclaré. Au lieu de faire des folies avec des marques chères, elle voit de plus en plus de jeunes se tourner vers des produits moins chers.

« L’avenir est instable », a déclaré Jin. « Nous faisons ce que nous pouvons pour nous y préparer. »