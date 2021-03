La jeunesse américaine Sands signe une prolongation de cinq ans avec NYCFC

Le milieu de terrain du NYCFC, James Sands, a été la toute première recrue du club. Photo de Rich Graessle / Icon Sportswire via Getty Images

L’international américain de la jeunesse James Sands a signé une prolongation de contrat de cinq ans avec le New York City FC, a annoncé jeudi le club de la MLS.

Les conditions financières n’ont pas été divulguées pour le milieu de terrain, qui a fait 39 apparitions avec le NYCFC depuis qu’il est devenu la toute première signature du club en 2017.

« Nous sommes vraiment ravis que James ait signé un nouveau contrat avec le club et ce moment est bien mérité », a déclaré le directeur sportif du NYCFC, David Lee, dans un communiqué du club. « L’extension témoigne de ses performances pour la première équipe au cours des deux dernières saisons ainsi que de son développement global depuis sa signature en tant que notre premier Homegrown. »

Sands, 20 ans, a obtenu sa première aide en carrière en disputant 16 matchs la saison dernière.

« Il est devenu une partie intégrante de notre équipe et joue constamment à un très haut niveau », a déclaré Lee. «Son éthique de travail et son professionnalisme sur et en dehors du terrain sont un merveilleux exemple pour tous nos joueurs de l’Académie qui cherchent à suivre ses traces. James a un si bel avenir et nous sommes impatients de l’aider à continuer à maximiser son potentiel en tant que joueur pour l’aider à jouer au plus haut niveau possible. «