La tante Viv originale est ne pas heureux de ce qui est arrivé à tante Becky.

Le Prince de Bel Air alun Janet Hubert a critiqué la star des années 90 Lori Loughlin sur Twitter le lundi 28 décembre, jour où l’ancien Full house membre de la distribution a été libéré de la prison fédérale. Lori, 56 ans, avait purgé moins de deux mois derrière les barreaux pour son implication dans le scandale des admissions à l’université l’année dernière.

« Donc, quand les actrices blanches commettent des crimes, elles obtiennent de nouvelles émissions, des pilotes, etc. Lori Loughlin … Je suppose qu’elle obtiendra un Emmy pour son temps en prison, » tweeté Hubert, 64 ans, tout en incluant un GIF Tante Viv. «Hmmmm… oh être blanc, blond et privilégié! Non merci, je préférerais être audacieux, noir et digne! #Onlyinamerikkka»

En mars 2019, Lori et son mari Mossimo Giannulli ont été inculpés pour avoir payé 500000 dollars de pots-de-vin pour avoir leurs filles Olivia Jade Giannulli, 21, Bella Giannulli, 20 ans, admis à l’Université de Californie du Sud (USC) en tant que recrues dans l’équipe d’équipage, même s’ils ne sont pas des rameurs. Lori et Mossimmo ont accepté de plaider pour éviter des peines de prison plus longues. Il a commencé une peine de cinq mois en novembre pour son implication dans le scandale.

Lori, dont le personnage tante Becky a été radié de Netflix Maison plus complète au milieu de la controverse, n’a pas répondu publiquement aux remarques de Janet.