La jeune star de Barcelone, Pablo Gavi, s’apprête à affronter le Real Betis alors qu’il revient là où tout a commencé

Le match de Liga de samedi entre le FC Barcelone et le Real Betis sera spécial pour Pablo Gavi. Ce voyage sera mémorable pour le titulaire du Barça puisqu’il faisait partie de l’académie du Real Betis il y a seulement huit ans.

Gavi a déjà accumulé 100 apparitions pour l’équipe première du Barça et est devenu le plus jeune joueur à le faire pour les Blaugrana, franchissant ce cap à seulement 19 ans et 29 jours.

Il est peut-être jeune et petit, mais Gavi est le plus récent lauréat des Golden Boy et du Kopa Trophy et il compense son manque d’expérience et son manque de taille par son sens inné du beau jeu. Cette compréhension du sport est en partie naturelle et en partie enseignée.

Ces compétences naturelles ont permis à Gavi, né dans la province de Séville, de rejoindre l’académie du Real Betis puis, à l’âge de 11 ans, de s’installer en Catalogne pour intégrer la prestigieuse école La Masia du FC Barcelone. Là-bas, il a souvent joué avec des footballeurs plus âgés que lui et il a toujours tenu bon, apprenant à utiliser ses talents le plus efficacement possible.

Cela l’a préparé à son ascension précoce vers le football senior – en affrontant pour la première fois des adultes adultes lorsqu’il a fait ses débuts pour Barcelone B le 21 février 2021, à l’âge de 16 ans et 200 jours.

Plus tard cette année-là, Ronald Koeman a suffisamment fait confiance à Gavi pour faire au jeune ses débuts en équipe première, le 29 août 2021, contre Getafe CF en Liga, alors que le milieu de terrain n’avait encore que 17 ans et 25 jours.

Gavi a eu un impact immédiat, faisant croire aux gens qu’il appartenait à la Liga. Il avait l’air de jouer pour l’équipe première du FC Barcelone depuis des années.

Capable de jouer des deux côtés d’un milieu de terrain à trois, ou même en tant qu’ailier gauche, Gavi est devenu un joueur très utile pour Barcelone. Qu’il soit titulaire ou qu’il quitte le banc, il donne toujours tout et, malgré sa petite taille, il peut ignorer les défenseurs tout en dribblant à travers les lignes, toujours à la recherche d’une passe décisive.

Cela a fait de lui un titulaire régulier du club catalan ainsi que de l’équipe nationale espagnole.

Le 6 octobre 2021, 62 jours seulement après son 17e anniversaire, Gavi est entré dans l’histoire en débutant la demi-finale de l’UEFA Nations League de l’équipe nationale espagnole contre l’Italie. Le milieu de terrain est alors devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe senior de son pays, un record que son coéquipier Lamine Yamal vient de battre.

Gavi a déjà disputé 23 matchs avec la Roja et marqué quatre buts, dont un contre le Costa Rica lors de la Coupe du monde 2022. En marquant un but à l’âge de 18 ans et 110 jours, il devient le plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde depuis Pelé 64 ans plus tôt.

Malgré cette ascension rapide et presque sans précédent, Gavi reste humble et se souvient toujours de ses origines et de son passage à l’académie du Real Betis.

Comme il l’a expliqué dans une récente interview au journal espagnol MARCA : « J’essaie d’être moi-même, rien de plus. Tout est allé très vite et il m’est arrivé des choses que je n’aurais pas pu imaginer. Mais j’ai beaucoup de gens proches de moi qui m’aident. Je sais où je suis, qui je suis et d’où je viens.

Lorsqu’il entrera sur le terrain samedi soir pour affronter le Real Betis, de nombreux souvenirs reviendront sûrement à la mémoire de la jeune superstar.

