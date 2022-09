La jeune sensation Sreeja Akula vise à entrer dans le Top 50 du classement mondial

La jeune pagayeuse indienne Sreeja Akula a dévoilé son expérience aux Jeux du Commonwealth 2022 où elle a écrit l’histoire après avoir remporté la médaille d’or avec son partenaire de double mixte Sharath Kamal. Akula a impressionné beaucoup de monde par sa résilience en simple, mais c’est en double mixte qu’elle a fait le mieux, jouant aux côtés d’une pagayeuse légendaire.

Elle a raté la médaille en simple d’un cheveu après avoir perdu le match pour la médaille de bronze contre l’Australienne Yangzi Liu dans une bataille acharnée 11-3, 6-11, 2-11, 11-7, 13-15, 11-9. , 7-11. La joueuse de 24 ans n’a jamais abandonné dans le match et a forcé son adversaire à travailler dur pour chaque point.

La défaite déchirante peut être très difficile pour l’état mental de n’importe quel joueur, mais la joueuse de 24 ans a fait preuve de maturité après avoir pris son temps et a rebondi dans l’épreuve de double mixte pour créer l’histoire avec l’or.

Akula’s vise maintenant à obtenir le même succès au Championnat du monde de tennis de table qui débutera le 30 septembre.

Dans une conversation exclusive avec News18.com, Akula a partagé son expérience des Jeux de Birmingham. La joueuse de 24 ans a déclaré qu’après avoir raté la médaille en simple, elle a tout donné dans le match de double mixte comme si c’était le dernier match de sa carrière.

“Je pense que c’était le meilleur moment de ma vie. C’était mes premiers Jeux du Commonwealth, donc je suis très heureux d’avoir très bien réussi mes premiers matchs. L’expérience globale du jeu était vraiment bonne, non seulement du point de vue du jeu, mais aussi de jouer dans un événement multisports pour la première fois. J’y ai passé un très bon moment. J’ai réussi à battre de nombreux joueurs de haut niveau indiens et aussi d’autres pays qui m’ont inspiré toutes ces années. En ce qui concerne mon jeu, je pense que j’ai fait de mon mieux, même si en simple j’ai perdu les matchs très serrés des demi-finales et de la médaille de bronze. J’ai fait de mon mieux. Dans le match de double mixte, j’ai tout donné et surtout en finale, j’ai pensé que ce devrait être le dernier match de ma vie et je dois donner le meilleur de moi-même », a déclaré Akula à News18.com.

La joueuse de 24 ans a expliqué comment elle avait réussi à se remettre de la défaite lors du match pour la médaille de bronze (simple) et a remercié son entraîneur et entraîneur en santé mentale de l’avoir aidée pendant les moments difficiles.

« Après avoir perdu le match pour la médaille de bronze (simple), j’étais très contrarié. Je pense que j’ai pleuré pendant presque trois-quatre heures mais grâce à mon préparateur mental Madame Gayatri, je travaille avec elle depuis un an et demi. Elle était là avec moi aux Jeux du Commonwealth. Même mon entraîneur, M. Somnath Ghosh, était là, ils m’ont tous les deux vraiment aidé à me remettre de ma perte », a-t-elle ajouté.

L’étoile montante du TT a également révélé à quel point la légendaire Sharath Kamal l’avait motivée avant la finale du double mixte.

“Comme je l’ai dit avant le match pour la médaille de bronze, je pensais que ce serait le dernier match de ma carrière et j’ai tout donné, quoi qu’il arrive, je ferai de mon mieux et même Sharath bhaiyya m’a dit la même chose quand nous jouons pour la médaille du pays est une médaille, nous penserons aux simples plus tard, mais nous avons un match pour la médaille d’or à venir, nous devons donc faire de notre mieux », a-t-elle révélé.

Avec l’âge à ses côtés, la joueuse de 24 ans est présentée comme la prochaine grande vedette du tennis de table pour l’Inde. Cependant, Akula estime qu’elle doit travailler sur plusieurs aspects du jeu pour s’améliorer, en particulier sa cohérence avec le coup droit.

“Je pense qu’il y a beaucoup de points sur lesquels je dois m’améliorer. Comme pour le revers, je dois y ajouter plus de variations et ajouter plus de cohérence à mon coup droit. J’ai aussi besoin d’apprendre à retourner mon caoutchouc sur le revers et juste à le frapper (tapoter) rapidement et à le convertir en mon coup droit et à terminer la balle. Je vais plutôt bien maintenant, mais je dois devenir plus cohérente avec mon coup droit », a-t-elle ajouté.

Le contingent indien a reçu un soutien massif à Birmingham de la part des fans car il y avait des chants de «l’Inde… l’Inde…» dans presque tous les événements sportifs auxquels un Indien participait.

Akula a déclaré que c’était une expérience surréaliste pour elle de jouer devant une foule aussi immense, car elle a également admis que cela la motivait également à faire de son mieux pour le pays.

« C’était la première fois, je jouais parmi un public aussi nombreux. Il y avait tellement d’Indiens qui applaudissaient. À chaque instant, ils étaient comme ‘Inde… Inde…’ même quand j’y pense maintenant j’ai la chair de poule. Je n’aurais jamais imaginé ni attendu que je serais là et que je serais capable de donner le meilleur de moi-même parce que se tenir devant une si grande foule et se jouer est une très grande chose. Et puis être capable de si bien jouer et venir après la défaite, je ne m’attendais pas à bien faire. La motivation de la foule a également joué un très grand rôle », a affirmé le joueur de 24 ans.

Les pagayeurs indiens visent maintenant le Championnat du monde de tennis de table qui se tiendra à Chengdu, en Chine, le 30 septembre.

Akula estime que les pagayeurs indiens partagent une grande camaraderie entre eux, ce qui les aidera lors de l’événement de l’équipe. Elle estime également qu’après la gloire du CWG, il est de sa responsabilité de bien faire pour le pays une fois de plus au championnat du monde.

« Nous avons une très bonne cohésion d’équipe, nous pourrons bien faire. Après les Jeux du Commonwealth, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’entraîner car je me suis rendu à Oman pour certains tournois, puis nous avons les jeux nationaux. Je travaille donc à être cohérent avec tout ce que j’ai appris. Nous essaierons de faire de notre mieux en championnat du monde. C’est mon premier championnat du monde, CWG était aussi mon premier cette année donc je suis vraiment excité d’entrer dans le tournoi mais en même temps la pression sera là pour n’importe quel joueur. Je sens que je dois vraiment bien faire, mais je voudrais prendre cela comme un défi et je pense qu’il est de ma responsabilité de bien faire pour mon pays aussi », a-t-elle ajouté.

En parlant de son prochain grand objectif, Akula se concentre sur le fait de percer le top 50 du classement mondial.

« Mon objectif est d’entrer dans le top 50 du classement mondial. Je suis actuellement placé à 73, donc le prochain objectif est de percer le top 50 dans les prochains mois, puis d’entrer progressivement dans le top 30 à l’avenir », a conclu Akula.

