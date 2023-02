La jeune mariée Kiara Advani exhibe mangalsutra, sindoor lors de sa première apparition publique avec son mari Sidharth Malhotra

Mercredi, Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont fait leur première apparition publique après leur mariage à Jaisalmer. L’actrice a été vue exhibant son sindoor et son mangalsutra en posant avec son mari Sidharth.

La vidéo du couple a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram avec la légende : “Le beau couple #siddharthmalhotra et #kiaraadvani a officiellement pris une photo à l’aéroport de Jaisalmer en tant que M. et Mme Malhotra.” L’un de ses fans a écrit : “Ils sont si beaux ensemble”. La seconde a dit : “Kiara est comme nous, les filles normales, qui veulent poser, mais son mari ne veut pas qu’on clique sur lui, bienvenue au club.”





La troisième personne a mentionné: “L’un des meilleurs couples … de l’industrie de Bollywood … félicitations à tous les deux euhhh.” Le quatrième a dit: “Ils forment une si belle paire.” Le cinquième a dit: “Comme c’est doux en rouge sindoor kiara.” Le sixième a dit: “Après Virat et Anushka, ils ressemblent à un vrai couple, belle et décente photo.”

Les détails de leurs tenues de mariage et de leurs bijoux ont ensuite été partagés par les pages de la marque Manish Malhotra sur Instagram appelées manishmalhotraworld et manishmalhotravows. En plus de partager leurs photos de mariage de rêve, le post avait une légende élaborée : “Nous croyons en la magie des contes de fées alors que nous célébrons le début de ce voyage mémorable pour Kiara Advani et Sidharth Malhotra.”

“Notre séduisante #ManishMalhotraBride Kiara étourdit dans un ombre personnalisé #ManishMalhotraLehenga dans des teintes de rose impératrice. Le lehenga présente des détails de broderie complexes de l’architecture romaine, inspirés par l’amour particulier que les jeunes mariés partagent pour la ville des dômes. De vrais cristaux swarvoski sont embellis pour embrassez notre étincelle signature. La captivante #ManishMalhotraBride brille dans les bijoux en diamant Manish Malhotra Bespoke @manishmalhotrajewellery pour son grand jour. L’ensemble exclusif présente une composition exquise de diamants taillés à la main ultra-fins fabriqués avec des émeraudes zambiennes rares “, la légende décodait le look de Kiara.

