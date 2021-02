Une jeune mariée qui était veuve le jour de son mariage lorsque son marié a été abattu par deux de ses invités a pleuré « comment vais-je vivre sans vous? ».

La femme, connue uniquement sous son prénom Christina, a vu le meilleur jour de sa vie se transformer en pire au fur et à mesure que la tragédie se déroulait.

Des images montrent le couple de jeunes mariés dansant avec leurs invités dans un country club du village de Vlasovo, dans la région russe de l’oblast de Moscou.

On peut également les voir se serrer dans leurs bras alors qu’ils regardent un feu d’artifice avec de la musique en arrière-plan.

Mais le deuxième jour des festivités du mariage, une dispute a éclaté – laissant le marié, Radu Cordinianu, 34 ans, et son frère Philip Cordinianu, 36 ans, morts.

‘ENSEMBLE POUR TOUJOURS’

Selon les rapports, le couple a été abattu à la suite d’une dispute avec deux tueurs présumés – Alexey D. et Vladimir D. – qui sont également frères.

On pense que la situation s’est rapidement aggravée et que les suspects ont tiré six ou sept coups de feu, laissant les frères Cordinianu morts sur les lieux.

Selon le site d’information russe La vie, les deux suspects – qui se sont avérés être des invités du côté de la mariée – ont été détenus à Moscou le lendemain.

La mariée au cœur brisé a écrit un article sur Instagram s’adressant à son mari décédé.

Elle a posté: «Comment vais-je vivre sans toi, mon homme bien-aimé?

«Je serai toujours votre femme. Je promets. Tu es ma seule. Nous serons ensemble pour toujours.

«Soyez juste là, regardez-moi d’en haut, et je réaliserai tous nos rêves pour vous afin que vous soyez fier de moi.

«Dors bien, ma chère, et j’essaierai de survivre à cette douleur.

Dans les commentaires, de nombreuses personnes ont exprimé leurs condoléances à la mariée veuve, lui souhaitant force et patience.

L’enquête se poursuit.